タイミー、令和7年度 農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書を取得

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、農林水産省が実施している「令和7年度農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」制度において、スポットワークを活用した地域の人手不足解消や関係人口創出に貢献した取組が認定されたことを受け、証明書を取得いたしましたのでお知らせいたします。

認定の背景とタイミーの取組

農山漁村における労働力不足の状況を受け、当社では地方自治体との連携を通じて地域課題を解決する取組を行っている（※）ほか、一次産業に特化したチームを組成しJA等と連携しながら農業をはじめとした一次産業におけるスポットワーク活用を促進しています。

これまで当社が地方自治体およびJAと連携しながら実施してきたセミナーや、スポットワークの活用を通じて地域内の潜在労働力喚起に繋がった成果等が評価され、この度の認定および証明書取得に至りました。

今後も、「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、自治体やJA等と連携しながら農山漁村および地域の課題解決に尽力してまいります。

※タイミーの自治体連携一覧：https://spotwork.timee.co.jp/local-government

証明書が発行された取組

- 愛媛県愛南町、高知県宿毛市- - スポットワークによる地域内人手不足解消に向けた包括連携協定締結- 宮崎県都農町- - スポットワークによる地域内人手不足解消に向けた包括連携協定締結- 青森県三戸町- - スポットワークによる農業等の労働力確保に関する協定締結- 岐阜県下呂市- - 業務提携に関する協定締結- 鹿児島県垂水市- - スポットワークによる地域内人手不足解消に向けた包括連携協定締結- 北海道洞爺湖町- - スポットワークによる地域内人手不足解消に向けた包括連携協定締結- JA全農ぐんま- - 農業におけるスポットワークの浸透に向けた JA 全農ぐんまとの共同事業

令和7年度取組証明書取得企業等一覧：https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate/r7_shutoku.html

株式会社タイミー 執行役員 石橋孝宜コメント

この度は、農林水産省の「取組証明書」を交付いただき、大変光栄に存じます。

タイミーとしてこの証明書を取得できたことは、農山漁村が抱える「人手不足」という深刻な課題解決に対して、私たちが提供するサービスが一つの有効な手段であると認められた証であり、身の引き締まる思いとともに、大きな喜びを感じております。

スポットで働くことをきっかけに、その仕事と人と土地のファンになり、関係人口や移住定住につながっていく。そんな入り口になるべく地域の皆様と連携させていただきながら成功事例をしっかりと蓄積し、それを他の地域へと横展開していくことで、日本全国の農山漁村の活性化に一層貢献していきたいと考えております。今後も「はたらく」を通じて、地域課題の解決に邁進してまいります。

農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書制度について

農山漁村においては人口減少や高齢化が進み、食料供給の不安定化や農山漁村の持つ多面的機能の喪失が懸念されています。このような農山漁村の課題を解決するためには、企業等の多様なステークホルダーの方々のリソースを活用し、活性化を図っていくことが求められています。

そうした状況を受け、企業等の金銭的・技術的・人的なリソースを農山漁村の課題解決に活用している取組について、農林水産省が証明書を発行する「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書」制度が開始されました。

農山漁村における、食料の安定供給や農林水産・食品産業の持続的な発展、持続的な生活環境の維持等に関する課題解決を目的に行われ、今後も継続することが見込まれる企業等の取組が選定対象となります。

詳細：https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/torikumi_certificate.html

■タイミーについて

タイミーは、タグライン「はたらくに“彩り”を。」をテーマに、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングすることで、時間や場所に制約されない自由な働き方を提供するスキマバイトサービスです。働き手は、働きたい案件に申し込むだけで、履歴書や面接無しですぐに働くことができ、勤務終了後すぐにお金を受け取れます。 事業者は、求めるスキルや、来てほしい時間を最短1時間から設定するだけで、条件にあった働き手と、システムを介して自動的にマッチングします。タイミーは、いつでも、どこでも、人生のどんなフェーズにおいてもその人らしい「はたらく」に手を伸ばせる「ワークバリアフリー」な社会の実現を目指します。そして、「はたらく」を通じた出会いや体験が働き手の人生の可能性を広げ、世の中にうれしい時間を増やしてまいります。

■会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所 ：https://spotwork.timee.co.jp/