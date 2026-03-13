【スイパラでいちご狩り】旬の国産ブランドいちごが食べ放題！春休みはフルパラコースでいちごを好きなだけ

3/20よりフルパラコース「ブランドいちご食べ放題」を開催

井上商事株式会社

スイーツパラダイス（以下、スイパラ）では、2026年3月20日（金・祝）より、旬の国産ブランドいちごを食べ放題で楽しめる「ブランドいちご食べ放題」を開催いたします。

本企画では、「すいぱらひめ」「あまおう」を中心とした国産ブランドいちごを食べ放題にてご提供いたします。

さらにフルパラコース限定スイーツとして「いちごタルト」「いちご大福」が数量限定登場。

開催期間中は春限定メニュー「ストロベリーフェア」も同時開催。いちご尽くしのスイーツが勢揃いいたします。

ご家族やご友人同士で、スイパラならではの“いちご狩り気分”をぜひお楽しみください。

スイパラ農園契約農家の国産ブランドいちごが食べ放題

全国各地のスイパラ農園契約農家より、産地直送で仕入れたブランドいちごを食べ放題で提供いたします。「すいぱらひめ」「あまおう」を中心に、入荷状況に合わせておすすめの品種をご提供いたします。

そのままはもちろん、練乳をかけたり当店自慢のスイーツにトッピングしたりと、様々な楽しみ方でお召し上がりいただけます。

ぜひ“いちご狩り”気分で、スイパラ農園のいちごを心ゆくまでご堪能ください。

※入荷状況や品質により、ご提供する品種が変更となる場合があり、「すいぱらひめ」「あまおう」をご用意できない場合もございます。あらかじめご了承ください。

フルパラコース限定スイーツ「いちごタルト」「いちご大福」も数量限定で登場

いちごタルト

ふんわりと焼き上げたアーモンドダマンドとカスタードクリームとホイップクリームを使用したタルト。フレッシュいちごを存分に召し上がっていただけます。

いちご大福

甘酸っぱいいちごとほどよい甘さのこしあんが相性抜群の大福。

贅沢スイーツ「こぼれいちごのショートケーキ」も登場

こぼれいちごのショートケーキ

スイパラ農園のブランドいちごを、あふれ落ちそうなほど贅沢にトッピングした「こぼれいちごのショートケーキ」。

ひと目で心を奪われる華やかなビジュアルと、いちご本来の甘みと香りを存分に楽しめる一品です。

春期間限定メニュー「ストロベリーフェア」も同時開催

今年の春メニューも旬のいちごをふんだんに使用した華やかな春スイーツが勢ぞろい。苺のピューレと「とちあいか」のクリームを合わせた「苺のルビームースケーキ」をはじめ、桜香るケーキや苺たっぷりのシフォンケーキなど、見た目にも春らしいラインアップをご用意しました。

さらに、社内スイーツコンテストで優勝したメニューを“S1スイーツ”として展開しています。

今回登場するS1スイーツ「生キャラメルとカシスのケーキ」は、バター香るクッキー生地に濃厚な生キャラメルと酸味のきいたカシスクリームを重ねた、甘さと酸味のコントラストが楽しめる贅沢なケーキ。春メニューを彩る主役級スイーツです。

加えて、たけのこと炭火鶏のカレーや、あさりとキャベツの和風パスタなど、旬の食材を取り入れた春限定フードメニューも展開。

甘いひとときも、しっかりとしたお食事もお楽しみいただけます。 いちごの甘酸っぱさと春の味覚を一度に味わえる、季節限定メニューです。

フルパラコース「ブランドいちご食べ放題」開催概要

【期 間】

2026年3月20日（金・祝）～

※なくなり次第終了

【内 容】

「国産ブランドいちご」を食べ放題でご提供いたします。スイパラ農園契約農家から直接仕入れたブランドいちごを好きなだけお召し上がりください。

フルパラコース限定スイーツとして「いちごタルト」「いちご大福」が数量限定で登場。

ブランドいちご食べ放題期間限定の贅沢スイーツ「こぼれいちごのショートケーキ」が全コース対象で登場。

春期間限定メニュー「ストロベリーフェア」も同時開催。いちご尽くしのスイーツが勢揃い。

その他、スイパラ特製スイーツやフードの食べ放題に加え、ドリンクバー、アイスクリーム、サラダバーやフライドポテト食べ放題もご利用いただけます。

※京都河原町OPA店・広島パルコ店・上野マルイ店・名古屋スパイラルタワーズ店・梅田店・新宿東口店では「オーダー形式」専用のスイーツを食べ放題でご提供しております。

※上野マルイ店ではパスタの食べ放題での提供・サラダバーの提供を行っておりません。

【対象コース】

フルパラコース ※制限時間100分

【料 金】

【平日】大人3,600円 ／ 小人1,800円（税込）

【土日祝】大人3,990円 ／ 小人1,800円（税込）

※平日と土日祝日で料金が異なります。予め、ご了承ください。

【対象店舗】

スイーツパラダイス全店舗

※フルーツの大きさや味わいには個体差がございます。

※入荷状況等の影響で、提供品種・量は店舗や時期によって異なります。

また、予告なく当日の提供を終了する場合がございますのでご了承ください。

※写真は全てイメージです