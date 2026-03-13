食べログ百名店選出「黒豚ふくや」姉妹店「みふく」が鹿児島中央駅エリアにオープン

株式会社ＳｔｙＬｅ

「飲食を楽しむ人を増やす」を経営理念に掲げる株式会社StyLeは、「食べログ とんかつ 百名店 2026」に選出された「とんかつとしゃぶしゃぶ。黒豚ふくや」の姉妹店「みふく」を、2026年3月14日（土）に鹿児島中央駅エリアにオープンします。

新たにオープンする「みふく」の看板メニューは、鹿児島県産の黒毛和牛を贅沢に使った「牛カツ」と「すき焼き」です。

鹿児島県は、黒毛和牛の飼養頭数が全国一位を誇る“黒毛和牛大国”です。

和牛のオリンピックと称される「全国和牛能力共進会」において、二大会連続で日本一に輝いた「鹿児島黒牛（かごしまくろうし）」を筆頭に、多数の黒毛和牛ブランドが存在します。

しかし、「鹿児島といえば黒豚」のイメージが強く、全国屈指の黒毛和牛の名産地であることはあまり知られていません。

鹿児島県産の黒豚を使った「とんかつ」や「しゃぶしゃぶ」が世界中から人気を獲得する一方、鹿児島県産黒毛和牛を使ったメニューの認知はそれほど高くないのが現状です。

そこで、鹿児島県で複数の飲食店を経営する弊社では、鹿児島県産の黒毛和牛の魅力を全国のみなさんに届けるべく、「牛カツ」と「すき焼き」を看板メニューとするお店をオープンするに至りました。

和牛の旨みを最大限に感じる、A5ランクの特選黒毛和牛

メニューに使用する和牛には、きめ細やかな霜降りと融点の低いしっとりとした脂質が特徴の「北さつま高崎牛」を選定いたしました。

出荷元である株式会社高崎ファーム様は、これまでに数々の受賞歴を持つ鹿児島県内屈指の生産牧場です。

こだわり抜かれた環境で育成された「北さつま高崎牛」は和牛本来の旨味が強く、「濃厚な甘みとコク」と「豊かな風味」を堪能していただけます。

百名店の技術が光る牛カツで、鹿児島県産黒毛和牛の魅力を全国へ

メインメニューとなる牛カツには、「北さつま高崎牛」のA5ランクを使用。食感の決め手となるパン粉はもちろん、揚げ油や揚げ温度にもこだわり抜きました。

グルメサイト「食べログ」にて、百名店に選出された「とんかつとしゃぶしゃぶ。黒豚ふくや」のフライの技術を活かし、軽やかな衣と濃厚な旨みが共存する逸品に仕上げております。

秘伝の割下で仕上げる、地産地消の黒毛和牛すき焼き

すき焼きは、2種類の醤油と鹿児島県産の島ザラメをブレンドした秘伝の割下で仕上げております。

調理方法にもこだわり、ガスではなく店内で焚き上げた炭火を使用。炭火の柔らかな熱が最高ランクの「北さつま高崎牛」の脂をほどき、秘伝の島ザラメ割下と溶け合います。

鹿児島を味わい尽くすメニューラインアップでお待ちしております

「みふく」では、牛カツとすき焼き以外にも、あみ焼きやバター焼きとして味わうステーキや牛しゃぶしゃぶなど、鹿児島の黒毛和牛を味わい尽くするメニューラインアップをご用意しております。

牛しゃぶしゃぶには、ポン酢とゴマだれを混ぜ合わせた「こだわりの特製胡麻ポン酢」を合わせるなど、食材の宝庫である鹿児島の魅力を存分に味わう工夫を隅々に凝らしました。

私たちが目指すのは、鹿児島のみなさまに末長く愛していただけるお店です。

おひとり様のランチにも、ご家族の夕食にも、仕事帰りのちょっとしたご褒美にも。地域に根ざす飲食店として、多くのみなさまに喜んでいただけるよう、誠心誠意を尽くして参ります。

また、黒毛和牛をはじめとする鹿児島の食材の魅力を、世界中に届ける飲食店となることをお約束いたします。

◼︎ 会社概要

・会社名：株式会社W・R（StyLe Group）

・設立日：2009年11月18日

・本社所在地：〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町14番3号

・代表取締役：石川 瑛祐

・事業内容：飲食店の運営 / 飲食店に関わる広告制作業務 / その他飲食店の運営に関わる一切の業務

・公式HP：https://stylegroup.co.jp/

◼︎ 店舗概要

・店名：みふく

・住所：鹿児島県鹿児島市中央町24-15 ヴィルヌーヴ中央 1F

・アクセス：

鹿児島市電唐湊線都通駅から徒歩2分

鹿児島中央駅 桜島口（東口）から徒歩5分

・営業時間：11:00 - 22:00

・定休日：なし

座席数：32

食べログURL：https://tabelog.com/kagoshima/A4601/A460101/46018865/

◼︎ リリースをご覧いただいたメディア関係者のみなさまへ

「みふく」では、メディア関係者さま向けの試食・店舗内覧のご案内を随時受け付けております。料理撮影および店主インタビューも可能です。ぜひこの機会に、鹿児島中央エリアに新たな食文化をもたらす「みふく」の魅力を、貴媒体にてご紹介いただけましたら幸いです。

問い合わせ先

社名：株式会社StyLe

担当者：秋葉翔太

TEL：03-6279-3564

E-Mail：style.shota@gmail.com