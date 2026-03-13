【東北初！】いえいろは、青森県弘前市と大規模災害時に日本全国から専門職人が駆けつける防災協定を締結。災害時の外装復旧を迅速サポート

いえいろは株式会社

屋根・外壁工事店とエンドユーザーをつなぐポータルサイト「やねいろは」「かべいろは」を運営する、いえいろは株式会社（本社：岡山県岡山市南区・代表取締役社長：白神 康一郎、以下「いえいろは」）は、青森県弘前市（市長：櫻田 宏、以下「弘前市」）と、災害時における家屋外装等の応急復旧支援に関する協定を、2026年3月12日（木）に東北で初めて締結しましたので、お知らせいたします。

これで全国での本協定締結自治体は6自治体となり、また青森県では初めての防災協定締結となります。

※協定式（左から、弘前市 櫻田 宏市長、いえいろは株式会社 代表取締役 白神康一郎

本協定は、弘前市内で大規模災害が発生した際、市民生活の早期再建を目指し、屋根や外壁など家屋外装等の復旧支援を迅速かつ円滑に行うための枠組みを定めたものです。大規模災害が起こった時に市内業者だけでは数百件から千件以上の依頼が殺到することで全ての対応が困難となる場合に、いえいろはが保有する日本中の屋根・外壁工事店ネットワークと、ポータルサイト運営を通じて培った知見を活かし、相談窓口の設置から応急対応、本格復旧に至るまで段階的な支援を提供します。その際に、必要に応じて、弘前市発行の腕章などの識別用品をいえいろはが派遣する工事店に提供することで、市民の皆様が不安なく進められるような体制を構築いたします。

いえいろはにより、的確な応急対応と専門業者との迅速なマッチング・工事を実現し、弘前市の復旧活動をサポートすることで、被災者の平常の生活への迅速化に貢献してまいります。

■協定締結の背景

近年、日本各地で台風・地震・豪雨などの大規模災害が相次いで発生し、住宅の屋根や外壁といった外装部分への被害が急増しています。これに伴い、平常時の数倍にのぼる修繕需要が発生し、地域の工事店だけでは対応が困難なケースが各地で課題となっています。

さらに、災害時の被災建築物は通常のリフォーム工事と比べて建築物に災害による負荷がかかっているため、通常よりも更に高度な技術力と迅速な対応が求められます。したがって、良質な専門技術者の確保や対応体制の整備がますます重要となっています。

こうした背景のもと、全国の屋根・外壁工事店ネットワークを有するいえいろは株式会社が、2022年に開始した大手保険会社・JRDとの日本全国での広域災害復興スキームでの実績を活かし、弘前市との協議を経て、今回の協定締結に至りました。

■協定の主な内容

・災害発生時の応援協力要請に関する取り決め

・市民向けの外装復旧相談窓口の設置

・応急的な仮補修（ブルーシート養生など）の実施

・本格的な修理工事（瓦・外壁の修復等）を担う業者の派遣（復旧工事時には弘前市発行の識別用品を着用）

・市内業者の活用を基本とし、業界団体との連携・調整を重視

・市民向け防災セミナーや情報提供による平時からの意識啓発

■協定におけるフロー図

【大規模災害発生時】

＊下図連絡系統図に限らず、弾力的に対応する

災害時には、市内業者への修繕依頼が一時的に集中するため、民間と自治体が連携する体制の整備は喫緊の課題となっています。いえいろは株式会社は、これまでの事業で培ってきたマッチング機能と、各地域の専門業者とのつながりを活かし、被災直後から本格復旧までを一貫して支援できる仕組みを構築。市民が安心して日常生活を取り戻せるよう、弘前市とともに災害復旧に取り組んでまいります。

今後もいえいろはは、地域自治体・社会との連携を深め、「住まいの安心」を守る防災ネットワークの構築を全国に広げてまいります。

■「いえいろは」について

いえいろは株式会社は、屋根・外壁工事の熟練職人と施主を直接つなぐマッチングサイト「やねいろは」「かべいろは」を運営しています。

「専門性が求められる建築分野において毎日頑張っている職人に、より良くなる機会を提供することで消費者を含めた社会の発展に寄与すること」をビジョンに掲げ、全国47都道府県で良質な工事店を取材・撮影し、職人の想い・施工事例・口コミを発信。従来の多重下請け構造を介さず、施主が適正価格で安心して直接依頼できる仕組みを提供しています。

工事店の登録基準として、１.工事を外注ではなく自社施工できる、２.実務経験が7年以上ある社員職人が自社に必ず在籍していることを挙げているため良質な工事店のみが登録、エンドユーザーからの満足度は95％に達しております。

2022年6月には一般社団法人全日本災害住宅レジリエンス協会とも「自然災害発生時の、被災者を早期救済することを目的とした協定」を締結、また、2025年6月には、滋賀県守山市と、2025年11月には奈良県田原本町・三宅町・川西町の3町と、2026年2月には富山県舟橋村と、今回と同様「災害時における応急復旧活動への応援に関する協定」を締結しており、自然災害時の迅速な復旧支援にも取り組むことで、建築業界と社会の発展に貢献しています。

■「弘前市」について

青森県弘前市（ひろさきし）は、津軽富士とも称される「岩木山」の麓に広がる、歴史と創造性が交差する街です。 全国の約2割の生産を担う「日本一のりんご」は、食文化のみならず、アップルパイ巡りなどの観光資源や、シードル造りといった新たな産業振興にも繋がっています。

また、近年では「弘前れんが倉庫美術館」の開館や、モダニズム建築の巨匠・前川國男氏の作品群など、アートや建築によるまちづくりにも注力しています。 世界自然遺産「白神山地」への玄関口という豊かな自然環境に加え、中心市街地には教育施設や医療機関が充実。都市の利便性と、江戸時代から続く情緒豊かなコミュニティがバランスよく融合した、北陸・東北エリアでも屈指の文化薫る自治体です。

■会社概要

会社名：いえいろは株式会社

所在地：岡山県岡山市南区浦安南町579

代表者：代表取締役 白神 康一郎

設 立：2021年10月

企業サイト：https://corp.ieiroha.net/

事業内容：IT等を使った建築関連サービスの提供

＜運営サービスサイト＞

・屋根工事専門ポータルサイト「やねいろは」 https://yaneiroha.com/

・外壁工事専門ポータルサイト「かべいろは」 https://kabeiroha.com/

・いえいろは株式会社 採用サイト https://recruit-site.info/corp.ieiroha

・いえいろは防災ネットワーク https://bousai.ieiroha.net/