AI CROSS株式会社

テクノロジーで企業業務の効率化と多様な働き方を支援するAI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田 典子）は、2026 年3月18日（水）に開催されますKabu Berry Lab IRセミナーに参加することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

開催概要

・開 催 日：2026年3月18日（水）

・開催時間：18:30～

・開催形式：オンライン

・講 演 者：AI CROSS株式会社 代表取締役CEO 原田 典子

・参 加 費：無料

お申込み方法・IRセミナー詳細

お申込み方法・IRセミナー詳細につきましては、以下のKabu Berry公式サイトをご覧ください。

https://kabuberry.com/lab431/

今後もAI CROSSは、サービスの向上および新規開発に邁進していくだけでなく、自社および提供するサービスを多くの投資家の皆様に知って頂くために、認知度向上の機会も積極的に活用してまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名：AI CROSS株式会社（証券コード：4476）

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 20F

設立：2015年3月

事業内容：Smart AI Engagement事業

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。