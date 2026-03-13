3月18日（水）Kabu Berry Lab IR セミナーへの当社代表取締役CEO原田の登壇に関するお知らせ
AI CROSS株式会社
AI CROSS株式会社
テクノロジーで企業業務の効率化と多様な働き方を支援するAI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田 典子）は、2026 年3月18日（水）に開催されますKabu Berry Lab IRセミナーに参加することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
開催概要
・開 催 日：2026年3月18日（水）
・開催時間：18:30～
・開催形式：オンライン
・講 演 者：AI CROSS株式会社 代表取締役CEO 原田 典子
・参 加 費：無料
お申込み方法・IRセミナー詳細
お申込み方法・IRセミナー詳細につきましては、以下のKabu Berry公式サイトをご覧ください。
https://kabuberry.com/lab431/
今後もAI CROSSは、サービスの向上および新規開発に邁進していくだけでなく、自社および提供するサービスを多くの投資家の皆様に知って頂くために、認知度向上の機会も積極的に活用してまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【会社概要】
会社名：AI CROSS株式会社（証券コード：4476）
代表者：代表取締役CEO 原田 典子
所在地：東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 20F
設立：2015年3月
事業内容：Smart AI Engagement事業
AI CROSS株式会社
AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。