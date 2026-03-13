【JPIセミナー】「AI時代の知的財産権をめぐる政策議論の進捗と今後の方向性 ～AI戦略・知財戦略の歴史と内閣府 ”AI時代の知的財産権検討会” での議論を踏まえて～」3月27日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、骨董通り法律事務所 弁護士 小山 紘一 氏を招聘し、AI時代の知的財産権をめぐる政策議論の進捗と今後の方向性について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17714(https://www.jpi.co.jp/seminar/17714?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

AI時代の知的財産権をめぐる政策議論の進捗と今後の方向性

～AI戦略・知財戦略の歴史と内閣府「AI時代の知的財産権検討会」での議論を踏まえて～

〔開催日時〕

2026年03月27日(金) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

骨董通り法律事務所

弁護士

小山 紘一 氏

〔講義概要〕

AI時代の知的財産権をめぐる政策議論の進捗と今後の方向性について、参議院議員の政策担当秘書として与党・政府における政策議論の現場を見てきた弁護士が、説明を行います。

本講演では、日本のAI政策・知財政策について、これまでの歴史から最前線の高市政権における取組みまで国家戦略を中心に概説します。

また、政策実現に欠かせない予算に関して、令和7年度補正予算、令和8年度当初予算案を紹介します。そして、それらを踏まえて、内閣府「AI時代の知的財産権検討会」での議論を詳説します。

〔講義項目〕

1. 日本のAI政策全史

(1) AIとは

(2) 日本のAI政策の歴史

１. 機械学習の時代までの日本のAI政策

２. 生成AIの時代を迎えた日本のAI政策

３. AI政策の担当府省庁（縦割り行政）

(3) 日本のAI政策の最前線

１. 高市政権におけるAI政策

２. 令和7年度補正予算からみるAI政策

３. 令和8年度当初予算案からみるAI政策

2. 日本の知財政策全史

(1) 知財（知的財産）とは

(2) 日本の知財政策の歴史

１. 知的財産基本法制定前の日本の知財政策

２. 知的財産基本法制定後の日本の知財政策

３. 知財政策の担当府省庁（縦割り行政）

(3) 日本の知財政策の最前線

１. 高市政権における知財政策

２. 令和7年度補正予算からみる知財政策

３. 令和8年度当初予算案からみる知財政策

3. AI時代の知的財産権をめぐる政策議論

(1) AI時代の知的財産権検討会とは

１. 設置の経緯・根拠

２. 委員

３. 開催状況

(2) 中間とりまとめまでの政策議論とその後の進捗状況

１. 論点整理

２. 中間とりまとめ

３. 進捗状況

(3) 再始動後の政策議論と今後の方向性

１. 検討すべき課題

２. AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル型コード

３. 今後の方向性

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,910円（税込）

2名以降：32,910円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17714(https://www.jpi.co.jp/seminar/17714?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。