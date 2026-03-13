三菱地所「みなとみらいポイントアプリ」リニューアルをフラーが支援

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：中島篤、以下「三菱地所」）のみなとみらいポイントアプリのリニューアルにつきまして、デジタルパートナーとして企画・デザインを支援させていただきましたのでお知らせいたします。

みなとみらいポイントアプリについて

みなとみらいポイントアプリは、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいなど横浜みなとみらいエリアの対象店舗でポイントがたまるお得な三菱地所が提供するアプリです。アプリ限定クーポン、駐車場優待サービス、キャンペーン情報、チェックインなどを通じて、みなとみらいでのお買い物体験をより便利に楽しくサポートします。

今般のアプリリニューアルでは、UI/UXをシンプルで直感的なデザインに刷新したほか、バッジ・みなとみらいランク・ミッションの各機能を新たに設けました。各機能のポイントは以下の通りです。

バッジ

買い物やアプリの活用に応じてオリジナルのバッジをプレゼント。獲得したバッジと同じモチーフのイラストがアプリのホーム背景にも反映されます。

みなとみらいランク

獲得バッジ数や購入金額に応じてランクが上がる新しい「みなとみらいランク」制度を導入。ランクが上がるともらえる特典もあります。街を訪れる楽しみをアプリが提供します。

ミッション

店舗利用などのミッションをクリアするとお得なクーポンをゲット。みなとみらいのさまざまな店舗をめぐるきっかけを創出します。

ご参考：

みなとみらいポイントアプリWebサイト

https://www.pointapp.mm-point.jp/(https://www.pointapp.mm-point.jp/)

フラーの支援について

今回のリニューアルの企画・デザインにあたりまして、フラーは既存の機能の視認性や使いやすさの向上はもちろんのこと、アプリが目指すべき方向性や実現したい世界をデザインするための上流のコンセプト策定の段階から三菱地所に伴走しました。

特に重視したのは、「現地を訪れ、寄り添うこと」です。

三菱地所のプロジェクトメンバーとともにフラーのデザイナー・ディレクターはみなとみらいエリアに何度も足を運び、実際の街歩きを体験し、アプリ利用シーンを現地で確認。得られた知見や体験をもとに、UI/UXの改善や新機能のアイデアを具体化していきました。

アプリを使うユーザーが集う場所に赴き、実際にユーザー体験を重ねることで得られる知見は、机上のみで行うものづくりにはない独自の価値を提供する源泉になるとフラーは考えています。

フラーは今後も現場に赴き、ユーザーやパートナーの思いや体験に触れながらより良いものづくりを手がけることで、ミッションに掲げる「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」の実現へ邁進します。

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business

会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp