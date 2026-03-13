【千葉県香取市】東京の飲食店で「千葉県香取市フェア」を開催します！

香取市

香取市地域おこし協力隊の関係人口創出チームが中心となり、香取市の食や発酵文化、地域の魅力を都内で体感できる「千葉県香取市フェア」を、東京都文京区根津の飲食店「ねづくりや」で開催します。香取市産の食材を活かした料理や香取地域の地酒などを楽しめるほか、香取市民にもご協力いただき、香取の人や暮らし、地域との関わり方をテーマにしたトークイベントを3日連続で実施します。香取市の魅力を“食”を通じて知っていただける機会ですので、ぜひご来店ください。

開催概要

開催日時

令和8年3月20日（金曜日）から3月22日（日曜日）各日午後6時から午後10時まで

（注釈）出入店自由です。

会場

ねづくりや(https://livelifewl.co.jp/nezukuriya/)／東京都文京区根津2丁目22番10号

予約方法

電話または各種グルメサイトからご予約ください。予約なしでも入店可能ですが、混雑時はお待ちいただく場合があります。

イベント内容

フェア期間中は、芳源マッシュルームのマッシュルーム、さかいのうえんの冬の根菜など、香取市の食材を活かしたメニューを提供します。あわせて、東薫酒造、飯田本家、馬場本店、伊能忠次郎商店など、香取地域の地酒やクラフトビールも紹介します。

- 香取市産食材を使用した料理の提供- 香取地域の地酒・クラフトビールの紹介- 香取産野菜の詰め放題の実施トークイベント

各日午後7時00分から、香取市の暮らしや地域との関わりをテーマにしたトーク交流会を開催します。

- 3月20日（金曜日） 「就農？援農？香取で叶う農ある暮らし」- 3月21日（土曜日） 「自分ごとで地域と関わるスモールプロジェクト」- 3月22日（日曜日） 「Z世代と考えるスローシティの可能性」

（注釈）掲載内容は変更となる場合があります。

- 担当者からのコメント -

香取市地域おこし協力隊が、香取市のファンづくりを目的として、「千葉県香取市フェア」を企画しました。飲食店の開店時間をお借りして行っているイベントで、堅苦しいものではありませんので、お気軽にお越しください。このイベントを通して香取市を知っていただき、そこから末永い縁ができたらうれしいです！

千葉県香取市フェア チラシ詳細を見る :https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/katoricityfair2026.html【お問い合わせ】

・イベントの内容について

地域おこし協力隊 関係人口創出担当

メール：iju-teiju-katori@googlegroups.com

電話：050-3126-3622

（注釈）電話受付：火曜日から土曜日の午前10時から午後4時

・お店の予約について

ねづくりや

電話：03-5809-0326