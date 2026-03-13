おしゃれも！グルメも！リラクゼーションも！10％OFF！マルイ・モディで『マルコとマルオの10日間』開催！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井（本社：東京都 中野区、代表取締役社長：青野 真博）は、2026年3月20日（金・祝）～3月29日（日）の10日間、マルイ・モディ全店およびマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、エポスカード会員ご優待キャンペーン『マルコとマルオの10日間』を開催いたします。期間中、エポスカードのクレジットでのお支払いで、10％OFFにてお買物いただけます。

■あれもこれも10%OFF！『マルコとマルオの10日間』

マルイ・モディ全店およびネット通販「マルイウェブチャネル」で、エポスカードをご利用いただくと 10％OFF になる、会員限定の特別キャンペーンを開催します。期間中は、店舗でもWebでもおトクにお買物を楽しめる、年に数回の人気企画です。

ファッションやコスメなどのショッピングはもちろん、この期間は店内のカフェやレストランでのお食事も10％OFFの対象になります。ランチやディナー、友だちとのカフェタイムなど、いつもの外食を少しおトクに、そして少し贅沢に楽しめる機会です。お買物の合間のひと休みや、食事を目的に訪れるのもおすすめです。

カフェも10％OFF

さらに、ネイルやマッサージなどのリラクゼーションサービスも10％OFFでご利用可能。日ごろの疲れを癒やしたり、自分へのちょっとしたご褒美として、気軽に体験できるのも魅力です。おしゃれを楽しむショッピング、ゆったりとした食事の時間、そしてリラックスできるサービスまで、館内のさまざまな楽しみ方がおトクに広がります。

ネイルも10％OFF

おしゃれもグルメもリラクゼーションも、あれもこれも10％OFFで体験できるこの機会は、エポスカード会員の方だけの特別な10日間。この春だけの、特別でおトクな期間をぜひお楽しみください。

https://www.0101.co.jp/maruko/

※スマホ決済（Apple Pay、Google Pay（TM）、QUICPay（TM）、おさいふケータイ など）によるお支払いは、割引対象外となります

■エポスカード新規入会特典

さらに、3月19日（木）までに「エポスカードに新規でご入会」＆「エポスアプリをダウンロード」いただいたお客さまには、通常入会特典の2,000円分クーポンに加え、さらに1,000円分のクーポンをプレゼント！

『マルコとマルオの10日間』期間中にクーポンをご利用いただくと、クーポン割引額からさらに10％OFFとなります。

エポスカード新規入会特典

▼エポスカードご入会はこちら

https://www.eposcard.co.jp/admission/index.html

※入会金・年会費永年無料

■『マルコとマルオの10日間』開催概要

開催期間：2026年3月20日（金・祝）～3月29日（日）

開催店舗：マルイ・モディ全店、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」

▼丸井

https://www.0101.co.jp

▼マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/voi/