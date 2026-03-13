一級・二級建築士＜学科対策＞ただいま受験経験者、他資格合格者が超オトクなキャンペーン実施中！3.31(火)まで55,000円割引！

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TAC株式会社

今年の学科合格を目指すなら、3月が最後のチャンス！絶対に見逃さないで！

3.31(火)までの限定　受験経験者割引キャンペーン

＜対象者＞過去に一級建築士を受験したことがある方



＜対象コース＞次の学科対策コースは通常受講料より55,000円割引となります。


一級学科本科生／一級15分Web本科生←オススメ!!／一級上級学科本科生←オススメ!!


一級総合学科本科生井澤Plus(学生初年度を含む)／一級総合学科本科生



＜受付期間＞2025年11/1(土)~2026年3/31(火)



詳細を見る：


https://www.tac-school.co.jp/file/tac/kouza_kenchiku/2025pdf/202511/26juken.pdf



3.31(火)までの限定　他資格合格者割引キャンペーン


資格勉強の成功体験を次は建築士で！絶対に見逃さないで！

＜対象者＞つぎのいずれかの資格をお持ちの方


宅建士／行政書士／マンション管理士／不動産鑑定士／1級・2級建築施工管理技士(補)／1級・2級土木施工管理技士(補)／中小企業診断士／賃貸不動産経営管理士



＜対象コース＞次の学科対策コースは通常受講料より55,000円割引となります。


（一級）一級学科本科生／一級15分Web本科生／一級上級学科本科生


一級総合学科本科生井澤Plus(学生初年度を含む)／一級総合学科本科生



（二級）二級総合学科本科生／二級学科本科生



＜受付期間＞2025年11/1(土)~2026年3/31(火)



詳細を見る：


https://www.tac-school.co.jp/file/tac/kouza_kenchiku/2025pdf/202511/26juken.pdf


※上記リンクはPDFに遷移します。PDF2枚目をご覧ください。


会社概要

会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長 多田 敏男


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/