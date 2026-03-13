AI不動産査定ツール「ツナガルオンライン査定」、独自AIで“難易度の高い”一戸建て査定の精度を大幅向上。戸建て査定件数、累計15万部突破。

株式会社Speee

株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚英樹、東証スタンダード：4499）が提供する不動産売買の査定書作成システム「ツナガルオンライン査定」は、一戸建て査定件数が累計15万部を突破しました。



一般的に、一戸建ての査定はマンションと比較して個別性が高く、接道状況や土地形状、建物の状態といった複雑な要素が絡むため、AIによる高精度な算出は困難とされてきましたが、ツナガルオンライン査定は独自のAIロジックにより、これら「一戸建て特有の変数」の自動取得と精緻な評価を実現。2025年12月の全国本格展開以降、地方エリアを含む全国の不動産会社において導入が急速に拡大しています。

■背景：なぜ全国展開における一戸建て査定精度の向上が求められるのか

AI査定ツールを導入する不動産会社にとって、最大の懸念は「AIの算出金額が、プロの査定（実査定）と乖離し、売主からの信頼を損なわないか」という点です。

例えば、分譲マンションは「同じ棟内」という共通項が多く、過去の成約事例や新築時のデータが蓄積されているため、AIでも比較的高い精度で算出が可能です。一方で、一戸建ては以下の理由から、AIによる自動算出は極めて困難とされてきました。

- 土地の個別性： 接道状況（道路の幅や長さ）、形状、用途地域など、一軒ごとに条件が異なる。- 建物の多様性： 建築単価の変動、築年数による減価、リフォーム・リノベーションの有無など、変数が極めて多い。- 専門性の依存： 最終的にはベテランの「経験と勘」で微調整が必要とされる領域だった。

特に、地方・郊外エリアは都市部に比べて一戸建ての流通比率が高く、戸建て査定の精度向上なしには、全国エリアにおける不動産DXは難しいという課題がありました。

■解決の鍵：AI査定によって、懸念とされていた精度を克服

ツナガルオンライン査定では、独自開発のAI算出ロジックを用いることで、これらの課題を解決し、離散された作業工程を一つの査定書ツールで即座に精度高く算出することが可能になりました。

1. 【土地評価】独自の空間解析技術による、道路計測と土地情報の自動取得

従来、一戸建て査定で最も工数がかかる「接道状況（道路の幅員や間口）」や「用途地域・建蔽率・容積率」といった土地固有の情報を、住所入力のみで瞬時に自動反映します。 特に、現地調査が必須だった接道道路の幅員や間口についても、ツール内での高精度なデジタル計測を可能に。これにより、机上査定（訪問前査定）の段階で、訪問査定と同レベルの極めて精緻な金額算定を実現しました。

2. 【建物評価】リフォーム価値を正しく算定。物件ごとの「個別性」を反映

一画一様な評価になりがちな従来のAI査定と異なり、建物ごとの「個別性」を重視しています。経年劣化による機械的な減価だけでなく、実施されたリフォームやリノベーションの内容に応じた資産価値の加算が可能。 また、エリアごとの建築単価の編集機能も拡充しており、利用企業が自社の知見に基づいた微調整を柔軟に行える「プロ仕様の編集性」を備えています。

3. 【業務改善】離散した工程を1つに集約し、査定書作成時間を大幅に短縮

役所調査、周辺事例の収集、地図確認、そして査定書のデザイン。これまでバラバラのツールや訪問で行われていた複雑な業務工程を、1つのプラットフォームに集約しました。 誰でも直感的に操作できるデザインを採用することで、「精度は極めて高く、操作は圧倒的に簡単」という体験を提供。これにより、経験の浅い担当者でも、売主から選ばれる「根拠ある高品質な査定書」を即座に作成できるようになります。

■今後の展望

ツナガルオンライン査定は、一戸建て累計15万部を超える査定データと知見を活用し、不動産業界における業務効率化と質の高い取引体験の創出を目指してまいります。

誰もが効率的に高品質な査定を行える環境を提供することで、削減した時間を顧客折衝など本来注力すべき接客や提案活動に充てていただき、各社の事業成長と地域経済の活性化に貢献してまいります。

■サービス概要

サービス名：ツナガルオンライン査定

提供形態 ：SaaS（クラウドアプリ）

主な機能 ：AI査定書作成ツール

URL：https://tsunagaru-online.jp/lp/satei/

■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業など幅広い領域に展開しています。

【提供サービス】

・最速で事業を伸ばすデジタルマーケティングコンサルティングサービス（SEO/AEO/UIUX改善/広告）（https://webanalytics.speee.jp/）

・デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

・企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

・不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

・土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（ https://ieul.jp/land/ ）

・優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

・不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

・完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

・売主に選ばれるAI不動産査定ツール「ツナガルオンライン査定」（https://tsunagaru-online.jp/lp/satei/)

・外壁塗装の比較サイト「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

・水回りリフォームの比較サイト「リフォスム」（https://refo-sumu.jp/)

・介護施設の口コミ評判サイト「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

・ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

・督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）



【会社概要】

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。