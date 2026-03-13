日本情報クリエイトの賃貸住宅指標「CRIX」が不動産投資プラットフォーム「楽待」の「賃貸経営マップ」に活用

日本情報クリエイト株式会社

日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）が提供する賃貸住宅指標「CRIX（クリックス）」が、不動産投資プラットフォーム「楽待」を運営する楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）が提供する「賃貸経営マップ」において活用され、市区町村別の賃料推移を確認できる機能として提供されることとなりましたのでお知らせいたします。

■「賃貸経営マップ」におけるCRIXの活用について

「賃貸経営マップ」は、不動産投資プラットフォーム「楽待」が提供する、物件購入やエリア分析に必要な情報を地図上でまとめて確認できるサービスです。





「路線価」「公示・基準地価」「空室率」「人口・世帯数」「エリア・駅別の平均利回り」「取引価格」「乗降客数」「ハザードマップ」などの情報を一元的に確認することができ、これまで複数サイトを横断して調査する必要があった情報をまとめて確認することが可能です。





今回新たに追加された「賃料」項目では、日本情報クリエイトが保有する賃貸住宅管理データを基に算出した賃貸住宅指標「CRIX」が活用されています。





実際の賃貸住宅管理データを基に算出されたCRIXを活用することで、より実態に近い賃料動向を把握することが可能となります。





エリア別の賃料相場を地図上で確認でき、任意の市区町村を選択すると当該エリアの賃料推移を折れ線グラフで確認することができます。





また、種別は「アパート／マンション」から選択でき、間取りは「単身／ファミリー」から指定することが可能です。条件を設定することで、築年数別に区分された賃料推移をグラフとして確認でき、エリア分析の効率化に活用することができます。



■CRIX（クリエイト賃貸住宅インデックス）とは

CRIX（クリックス：Create Rental housing Index）は、当社が保有する膨大な量の賃貸住宅管理データ(ビッグデータ)より算出した、賃料・空室状況に関するインデックスで、次のような特徴を持っています。

・管理データより算出した、実際の管理実態に合うインデックス

・【空室率】、【平均賃料】2種類の月次時系列データ

・全国すべての都道府県、主要な市区町村をカバー

・間取り別、床面積別などの豊富なバリエーション

時系列グラフ、一定期間での変化率などを簡単に確認できるBIツールや資料もご提供が可能です。

【無料】CRIXの資料ダウンロード :https://www.n-create.co.jp/download/contents/crix/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rakumachi_crix_20260313

■不動産投資の「楽待」とは

2006年3月に開設した「楽待」は、月間168万人が訪れる、使いやすさ・利用者数・掲載物件数No.1（*1）の不動産投資プラットフォームです。全国5300社の不動産会社が毎日物件情報を登録しており、ユーザーは自身の希望条件で絞り込んで物件を探すことができます。

また、不動産投資専門メディア「楽待新聞」を通じて業界ニュースや不動産投資に関する情報を発信しており、YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」はチャンネル登録者数150万人、総再生回数は10億回にのぼります。（2026年3月時点）

2022年6月には有料会員サービス「楽待プレミアム」を開始し、独自機能「賃貸経営マップ」などの機能を提供しています。

*1『物件数 No.1』：日本マーケティングリサーチ機構調べ（2025年8月） 『使いやすさ No.1』：ゴメス・コンサルティング調べ（2025年8月） 『利用者数 No.1』：自社調べ（2025年8月）

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。



会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立：1994年8月1日

資本金：731,248,200円（2025年11月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

URL：https://www.n-create.co.jp/

■楽待について

会社名：楽待株式会社

代表取締役：藤江 良

設立：2005年8月23日

所在地：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

URL： https://rakumachi.co.jp/