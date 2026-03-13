GENDAがF＆B事業初の複合旗艦店をオープン～カフェ『LEMONICA × UNI DONUTS』が原宿・竹下通りに～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業である株式会社Sweet Pixels（本社：東京都港区、代表取締役社長：長江 国輝）は、2026年3月15日（日）、原宿・竹下通りに、レモネード専門店「Lemonade by LEMONICA」が手掛けるカフェ「LEMONICA（レモニカ）」と、生ドーナツブランド「UNI DONUTS（ユニドーナツ）」初の複合旗艦店をオープンいたします。

店舗外観

本店舗の向かいには同じく当社のグループ企業、株式会社GENDA GiGO Entertainmentが手掛ける「KAWAII MONSTAR LAND」がございます。そちらも合わせてお楽しみください。

今後とも当社グループは「世界中の人々の人生をより楽しく」というAspirationの実現のため、多様なエンターテイメント体験をお届けしてまいります。

■店舗の詳細はSweet Pixelsのプレスリリースをご確認ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000143365.html

■LEMONICA／UNI DONUTS 原宿店概要

店舗名： LEMONICA／UNI DONUTS 原宿店

オープン日： 2026年3月15日（日）

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目20番7号 ハッピーハーツB1

アクセス： JR原宿駅 竹下口より徒歩約3分

電話番号： 03-6432-9979

営業時間： 10:00～20:00

Webサイト：https://sweetpixels.jp

■KAWAII MONSTAR LANDについては特設サイトをご確認ください。

https://contents.gendagigo.jp/kawaii-monster-land

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。



会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir