AIを”使う”から”つくる”へ。福岡から始まる共創のきっかけ Enable AI Fukuoka 3月23日（月）開催

福岡市役所

「Enable AI Fukuoka」は、AIを活用した課題解決に取り組む企業・団体が集い、その一歩先にある「AIをつくる」「AIで新たな付加価値を生み出す」ための連携や事業創出の可能性を探るビジネスマッチングイベントです。AI技術を持つスタートアップと、AI導入を検討する事業会社・金融機関などが直接つながり、セッション・展示・ビジネスマッチングを通じて、具体的な連携や実証につながる機会を創出します。

イベント実施の背景

生成AIの急速な発展により、多くの企業がAI活用に取り組む一方で、

- AIをどのように事業に実装するか- AIを活用した新たな価値創出をどう進めるか- AIを自ら開発・共創する体制をどう作るか

といった課題が広がっています。

「Enable AI Fukuoka」は、こうした課題に対し、

- AI技術を持つスタートアップ- AI導入を検討する企業- AIインフラを担う企業- 実証フィールドを持つ自治体

などが集まり、対話やマッチングを通じて新しい事業や共創の可能性を生み出すことを目的としたイベントです。福岡というフィールドから、AIを活用した次の産業創出と共創を生み出すことを目指します。

イベントの特徴

１. AIを“使う”から“つくる”へ

AIの利活用にとどまらず、AI戦略、開発、組織体制、付加価値創出など、より深いAI活用について議論します。

２. AIスタートアップ・企業とのマッチング

AI技術を持つスタートアップと、AI導入を検討する企業が、事前マッチング形式で商談を実施します。

３. セッション・展示・ワークショップ・ネットワーキング

AIの最前線をテーマにしたセッション、スタートアップ展示、ネットワーキングを通じて、具体的な連携のきっかけを創出します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48792/table/194_1_0591c98c4573d111abaa5b2a0d0c8e9e.jpg?v=202603130351 ]

Enable AI Fukuoka開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48792/table/194_2_e3bfcc8f48606068d15aa582aa11256a.jpg?v=202603130351 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

Enable AI Fukuoka 運営事務局（株式会社みらいワークス）

メールアドレス：tga@mirai-works.co.jp