オンラインとオフラインをつなぐ！EC商品の返品発送代行サービス「トルダス」が駿河屋横浜店に登場！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループの物流事業会社、株式会社ムービング（本社：埼玉県戸田市、代表取締役社長：伊賀山 真行、以下ムービング）は、2026年3月16日（月）より、株式会社駿河屋（静岡県静岡市葵区、代表取締役社長：杉山 綱重 以下駿河屋）が運営する駿河屋横浜店（神奈川県横浜市の商業施設「スカイビル７F」）にて、返品・発送サービスの受付を開始いたします。

■オンラインとオフラインをつなぐ、環境にもやさしいサービス「トルダス」

丸井グループが提供する 「トルダス（trds）」 は、マルイ・モディ店内に設置されたカウンターで、複数のECサイトで購入した商品の 受取・返品・発送を一カ所で完結できる便利なサービスです。

店頭では商品を開梱したり試着したりできるため、サイズやイメージの確認もスムーズ。気に入らなければ、梱包不要でその場で簡単に返品できるなど、ネットショッピングの手間を大幅に軽減します。さらに、自宅で再配達を待つ必要がなく、通勤・通学やお買物のついでに立ち寄れる点も好評です。

また、「トルダス」は 環境配慮 にもつながる仕組みです。再配達の削減や梱包資材の効率的な利用を通じて、物流に伴うCO2排出や廃棄物の削減にも貢献。利便性とサステナビリティを両立させ、「リアル店舗を通じてECとお客さまをつなぐ、新しいECインフラ」 として、より快適で地球にやさしいショッピング体験を提供します。

■「トルダス」の利便性をより多くの方へご提供！

これまでマルイ・モディ店舗限定で展開してきた「トルダス」のサービスが、このたび駿河屋横浜店（神奈川県横浜市の商業施設「スカイビル７F」）でもご利用いただけるようになりました。

駿河屋横浜店では、『ZOZOTOWN』の返品受付と『SNKRDUNK』の発送受付が可能です。お買物やお出かけ、通勤の際に立ち寄って、返品や発送が行えます。これまでご自宅からの発送や返品に手間がかかっていたお客さまも、店頭で簡単に手続きが完了します。

今後も「トルダス」は、リアル店舗とECをつなぐインフラとして、お客さまの多様な購買行動に応えるサービスを拡充してまいります。

『ZOZOTOWN』（返品）

SNKRDUNK

■掘り出し物との出会いを提供するホビーショップ「駿河屋」

ホビー・エンターテインメント商品を幅広く扱う「駿河屋」は、アニメグッズやフィギュア、ゲーム、映像ソフト、書籍、トレーディングカードなどを取り揃えるホビー専門ショップです。豊富な在庫と専門性の高い品揃えにより、コレクターからライトユーザーまで幅広い層に支持されています。

店内には最新の人気グッズから入手困難なレトロゲームや過去の限定商品まで多数の商品が並び、訪れるたびに新たな発見や掘り出し物に出会えるのが魅力です。

また、全国の店舗とオンラインストアでの販売に加え、コレクションの買取サービスも展開。循環型のサービスを通じて、貴重なアイテムを次のファンへと届けています。

■丸井グループが「トルダス」を展開する背景

今回の取り組みは、当社グループが重要なテーマとして掲げる「将来世代の未来を共につくる」および 重点項目の「脱炭素社会の実現」に資するものです。子どもたちが安心して暮らし続けられる社会や、地球環境へ負荷をかけない持続可能なライフスタイルを実現するうえで、企業が果たす役割はますます大きくなっています。本取り組みは、そうした将来世代へのインパクト創出を、事業を通じて具体的に推進するものです。

丸井グループのめざすインパクト

■サービス概要

ショップ名：駿河屋横浜店

場 所：横浜スカイビル７F（〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12）

営 業 時 間：10:30～20:30 ※横浜スカイビルに準じます

▼トルダス

https://www.0101.co.jp/trds/info/shoplist.html

▼ 株式会社駿河屋

https://www.suruga-ya.co.jp/ja/company/outline

▼ 株式会社 ムービング

https://www.moving.co.jp/

▼ 株式会社 丸井グループ

https://www.0101maruigroup.co.jp/