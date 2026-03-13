【ＤＴＳ】機構改革について

株式会社DTS

株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、2026年4月1日付で組織変更を実施します。今回の機構改革は、市場環境の変化や技術の進展に対応し、機動的で効率的な事業推進体制を強化するものです。特にAI領域については、事業部門にAI専門組織を設置することにより、AI関連ビジネスの拡大、人材育成、業務改革の加速を図ります。

■AIビジネス推進体制の強化

AI関連ビジネスの拡大、人材の育成、業務改革の加速を図るため、コーポレート部門のイノベーション推進部を、事業部門のAI専門組織として再編し、よりビジネスと直結した取組みとして強化します。名称は、「AI-CoE（AI Center of Excellence）」に変更します。AI-CoEはAI推進の中核組織として、各組織およびグループ会社と連携しながら、AIソリューション開発、AIネイティブ開発人材の育成、コーポレート部門業務のAI化推進など、当社のAI活用の高度化と加速を主導します。

■法人向けSI事業の拡大と提供体制の強化

法人向けSI事業の拡大と顧客ニーズへの迅速な対応を目的に、インダストリーソリューション事業部を2事業部体制へ再編します。あわせて、ハウジングソリューション事業部の機能を再編し、SIビジネスとパッケージソリューションをそれぞれの特性に合った組織へ移管します。

■新規事業開発・財務戦略の強化

M&Aを含む新規事業の創出を加速し、将来の成長領域の拡大を図るため、事業開発部を新設します。さらに、財務戦略の策定・推進ならびにIR機能との連携強化を目的として、経理部およびサステナビリティ推進部を統括する「財務企画グループ」を設置します。

■グループITマネジメント体制の強化

ＤＴＳグループ全体のITマネジメント体制の強化に向け、情報システム部を「グループＩＴマネジメント部」に再編し、グループ横断でのIT統制、ガバナンス強化および最適なIT基盤の整備を推進します。

＜株式会社ＤＴＳの概要＞

ＤＴＳは、総合力を備えたトータルシステムインテグレーター（Total SIer）です。主に金融、情報通信、製造、公共、建築分野向けに、コンサルティングからシステム設計・開発、基盤構築・運用までをワンストップで提供します。

また、ＤＴＳグループは、システムに関わるさまざまな専門性を活かした付加価値の高いサービスを提供します。https://www.dts.co.jp/

本社所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1 エンパイヤビル

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ＤＴＳ 経営企画部 経営戦略担当

TEL：03-6914-5457 E-mail: g-strategy@dts.co.jp