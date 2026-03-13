銀座十字屋ディリゲント事業部、英国発のプロフェッショナル向けアナログDJミキサーブランド「Union Audio」の国内取扱を2026年5月下旬より開始。

銀座十字屋ディリゲント事業部、英国発のプロフェッショナル向けアナログDJミキサーブランド「Union Audio」の国内取扱を2026年5月下旬より開始。