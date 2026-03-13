銀座十字屋ディリゲント事業部、英国発のプロフェッショナル向けアナログDJミキサーブランド「Union Audio」の国内取扱を2026年5月下旬より開始。
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株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部（東京・中央区）は、英国発のプロフェッショナル向けアナログ・オーディオブランド「Union Audio（ユニオンオーディオ）」の国内取り扱いを2026年5月下旬より開始いたします。Union Audioは、伝説的DJミキサーデザイナー、アンディ・リグビー＝ジョーンズが設立したブランドで、クラブやライブの現場に向けた妥協のないアナログDJミキサーを展開しています。
案内ページ
https://dirigent.jp/blog/release-union-audio
ブランド及び製品一覧
https://dirigent.jp/union-audio
Union Audioは、伝説のDJミキサーデザイナーである、アンディ・リグビー＝ジョーンズによって設立された、ハンドメイドのアナログオーディオ設計会社です。クラブ／プロDJ／ライブ・プロデューサーの現場を想定した、妥協のないアナログ・ミキサー設計と製品づくりを特徴とし、PLAYdifferentlyやMasterSounds Audio等との協業も経て、現在は自社製品ラインを展開しています。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部（東京・中央区）は、英国発のプロフェッショナル向けアナログ・オーディオブランド「Union Audio（ユニオンオーディオ）」の国内取り扱いを2026年5月下旬より開始いたします。Union Audioは、伝説的DJミキサーデザイナー、アンディ・リグビー＝ジョーンズが設立したブランドで、クラブやライブの現場に向けた妥協のないアナログDJミキサーを展開しています。
案内ページ
https://dirigent.jp/blog/release-union-audio
ブランド及び製品一覧
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Union Audioは、伝説のDJミキサーデザイナーである、アンディ・リグビー＝ジョーンズによって設立された、ハンドメイドのアナログオーディオ設計会社です。クラブ／プロDJ／ライブ・プロデューサーの現場を想定した、妥協のないアナログ・ミキサー設計と製品づくりを特徴とし、PLAYdifferentlyやMasterSounds Audio等との協業も経て、現在は自社製品ラインを展開しています。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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