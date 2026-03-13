ヘンダーランドファン必見！ 「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」 3月20日(金・祝)から開催！
兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」では、1996年に公開された『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観を楽しめるスペシャルイベントを3月20日(金・祝)から期間限定で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344110/images/bodyimage1】
本イベントでは、第1弾コンテンツとしてアトラクションエリア内「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内に、オリジナルフォトスポットとキャラクターパネルを3月20日（金・祝）から設置いたします。フォトスポットで撮影した写真に「#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド」を付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフにSNS投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風のニジゲンノモリオリジナルカード（マカオ・ジョマ柄）をプレゼントいたします。
また第2弾以降のコンテンツとして、大人気キャラクターをイメージしたコラボフードやコラボグッズなどヘンダーランドの世界観を楽しむことができる企画をご用意。また、ニジゲンノモリ公式宿泊施設「GRAND CHARIOT北斗七星135°」のコラボルーム「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊いただいた方にはオリジナルポストカードをプレゼントいたします。ニジゲンノモリでしか体験できないヘンダーランドの世界！各コンテンツの詳細は続報をお待ちください！
■アトラクション企画 概要
開始：
2026年3月20日（金・祝）
内容：
『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観が楽しめるスペシャルイベントを開催。
・アトラクション：3月20日開始
「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内の特設コーナーに、フォトスポットとキャラクターパネルをご用意。
フォトスポットで撮影した写真に【#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド】と付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフに投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。
・コラボフード：4月以降
あの大人気キャラクターをイメージしたコラボフードが登場！コラボフード1品注文ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。
・コラボグッズ：4月以降
ヘンダーランドとコラボしたオリジナルグッズをご用意。コラボグッズ1品購入ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。
・コラボルーム：4月以降
ニジゲンノモリ公式宿泊施設「GRAND CHARIOT北斗七星135°」の「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードとグランシャリオ限定オリジナルポストカードをプレゼント。
ノベルティ：
各コンテンツをお楽しみいただいた方には、スゲーナスゴイデストランプ風のニジゲンノモリオリジナルカードを配布いたします。アトラクションエリアでは「マカオ・ジョマ」柄、コラボフード購入者には「しんのすけ・トッペマ」柄、コラボグッズ購入者「ス・ノーマン・パー」柄、コラボルーム宿泊者には「全キャラ集合柄」のカードをプレゼント！
住所：兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344110/images/bodyimage1】
本イベントでは、第1弾コンテンツとしてアトラクションエリア内「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内に、オリジナルフォトスポットとキャラクターパネルを3月20日（金・祝）から設置いたします。フォトスポットで撮影した写真に「#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド」を付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフにSNS投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風のニジゲンノモリオリジナルカード（マカオ・ジョマ柄）をプレゼントいたします。
また第2弾以降のコンテンツとして、大人気キャラクターをイメージしたコラボフードやコラボグッズなどヘンダーランドの世界観を楽しむことができる企画をご用意。また、ニジゲンノモリ公式宿泊施設「GRAND CHARIOT北斗七星135°」のコラボルーム「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊いただいた方にはオリジナルポストカードをプレゼントいたします。ニジゲンノモリでしか体験できないヘンダーランドの世界！各コンテンツの詳細は続報をお待ちください！
■アトラクション企画 概要
開始：
2026年3月20日（金・祝）
内容：
『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観が楽しめるスペシャルイベントを開催。
・アトラクション：3月20日開始
「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内の特設コーナーに、フォトスポットとキャラクターパネルをご用意。
フォトスポットで撮影した写真に【#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド】と付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフに投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。
・コラボフード：4月以降
あの大人気キャラクターをイメージしたコラボフードが登場！コラボフード1品注文ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。
・コラボグッズ：4月以降
ヘンダーランドとコラボしたオリジナルグッズをご用意。コラボグッズ1品購入ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。
・コラボルーム：4月以降
ニジゲンノモリ公式宿泊施設「GRAND CHARIOT北斗七星135°」の「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードとグランシャリオ限定オリジナルポストカードをプレゼント。
ノベルティ：
各コンテンツをお楽しみいただいた方には、スゲーナスゴイデストランプ風のニジゲンノモリオリジナルカードを配布いたします。アトラクションエリアでは「マカオ・ジョマ」柄、コラボフード購入者には「しんのすけ・トッペマ」柄、コラボグッズ購入者「ス・ノーマン・パー」柄、コラボルーム宿泊者には「全キャラ集合柄」のカードをプレゼント！
住所：兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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