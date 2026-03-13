AsiaNet 201442

液体冷却デスクトップシステムは、完全オープンソーススタックで最大1200億パラメータのモデルをローカルで実行可能。価格は9,999ドルから。







【カリフォルニア州サンタクララ／ACCESS Newswire／2026年3月13日】CEOジム・ケラー率いるAIコンピューティング企業Tenstorrentは本日、TT-QuietBox™ 2（Blackhole™）を発表した。このささやき声レベルの静粛性を誇る液体冷却式AIワークステーションは、最大1200億パラメータのモデルをデスクトップ環境で直接実行可能。コンパイラからカーネルまで完全オープンソースのソフトウェアスタックを搭載し、価格は9,999ドルから。RISC-Vアーキテクチャを基盤とし、テラフロップス級推論性能を実現する業界初のデスクトップAIワークステーションとなる。







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推論の重要性

タイミングが重要です。推論は静かにトレーニングを追い抜き、主要なAIワークロードとして台頭しました。現在ではクラウドAIインフラ支出の55%以上を占め、375億ドルに達しています。しかもその勢いは加速中です。しかし、これらのワークロードを実行する開発者は厳しい選択を迫られています。使用量に応じて増加するトークン単位のクラウド料金を支払うか、検証・修正・真の所有が不可能な独自スタックに縛られたハードウェアを購入するかです。

QuietBox 2は異なる理念に基づいて構築されている：AIの実作業を担う開発者は、シリコンアーキテクチャからコンパイラに至るまで、自身のコンピューティング環境のあらゆる層を可視化し、制御し、所有できるべきだ。これは、ラックを必要としないオンプレミス展開を求める開発者や中小企業に理想的である。

「TenstorrentはオープンソースAIソフトウェアの開発に注力しており、研究室やオフィスで簡単に使用でき、高速かつ静音なテラフロップ級開発システムを構築したいと考えました。機械設計を含む全てがオープンソースです。独自のソフトウェアやハードウェアを構築し、AIの未来を自らの手で所有できるのです」と、TenstorrentのCEOであるジム・ケラーは述べた。

箱から出してすぐに使える実稼働ワークロード

QuietBox 2は迅速な導入が可能な状態で出荷されます。多様なAI領域で優れた性能を発揮します：

• LLMとコーディング：GPT-OSS 120Bが完全にデバイス上で動作 - 1200億パラメータのフルモデルがデスク上でプライベートに稼働。Llama 3.1 70Bは秒間476.5トークンで処理。Qwen3-32Bはプライベートコーディングエージェントとして展開され、クラウドトークン制限なしにコードベース全体を推論します。

• クリエイティブ＆マルチモーダル：Fluxが画像生成を、Wan 2.2が動画合成を完全にローカルで処理。クリエイティブIPをサードパーティサーバーから隔離します。

• 科学研究：生体分子MLモデルBoltz-2は、単一のBlackholeプロセッサ上でわずか49秒で686アミノ酸タンパク質の構造を予測します。これは現代のCPUで45分を要するタスクです。フラッグシップワークステーションGPUと同等の性能を、ごくわずかなコストで実現します。QuietBox 2は4つのタンパク質構造を並列予測でき、スループットを4倍向上させます。

プリインストールリストにないモデルについては、TenstorrentのオープンソースAIコンパイラであるTT-Forgeが、PyTorch、ONNX、TensorFlow、JAX、PaddlePaddleのモデルをハードウェア上で直接実行可能です。標準フレームワークで動作するモデルであれば、QuietBox 2で実行できます。

メモリ＋ネットワークボトルネックのないシリコン革新

4基のBlackhole ASICがデスクに収まる筐体内で統一メッシュとして動作。480個のTensixコアがBlockFP8精度で2,654 TFLOPSを実現し、128GBのGDDR6高速メモリと256GBのDDR5システムメモリを搭載。

このアーキテクチャは、演算処理と高密度SRAMを単一ダイ上に統合。データフロー方式によりテンソルをオンチップメモリ間で効率的に移動させ、従来ハードウェアの持続スループットを制限するDRAMボトルネックを完全に回避します。GDDR6とオンチップSRAMの採用により、QuietBox 2はAIハードウェア市場全体で価格高騰を招いているHBM（高帯域メモリ）の供給不足を完全に回避します。

システムはUbuntu 24.04上で動作し、標準的な120V壁コンセントに接続可能。ラックや特殊な電気工事、サーバールームは不要です。

あらゆるレイヤーにおけるオープンソース

QuietBox 2のソフトウェアは全レイヤーがオープンソースです。これは単なるブラックボックス上のオープンAPIではなく、フルスタックの可視性を実現します。

• TT-Forgeは、グラフのローワーリング、変換、最適化、実行プロセスを完全に可視化します。

• 低レベルAI SDKであるTT-Metaliumは、カーネルレベルの制御と決定論的実行を提供します。

• TT-LLKは低レベルカーネルソフトウェアを管理します。

開発者はパイプラインの各段階で何が起きているかを正確に把握し、ハードウェアレベルでデバッグし、任意のコンポーネントをフォークし、ワークロードに完全に適合するようスタックを修正できます。インフラストラクチャのデータ処理方法を保証しなければならない主権AI導入、規制産業、研究機関にとって、この透明性は単なる機能ではなく、中核となるアーキテクチャそのものです。

楽しい開発者体験

QuietBox 2は、開発者の作業速度と環境効率に焦点を当てた根本的な再設計を実現しています。システムはUbuntu 24.04、完全なオープンソースソフトウェアスタック、TT-Studioを完全にプリインストールした状態で出荷され、箱から出してすぐに迅速なデプロイが可能です。

技術革新により、アイドル時の消費電力と発熱量は前世代比で約50%削減されました。大幅に拡充されたドキュメントと開発者ツールに加え、新設計の液体冷却シャーシは、デスク上で直接、静粛かつ持続的な高負荷運用を実現するために特別に設計されています。

中小企業においても、このプラグアンドプレイの簡便性は、専用サーバールームや特殊な電気工事、IT管理コストを必要としないオンプレミスAI導入を実現します。従来はラックが必要だった推論処理能力を、デスクトップフォームファクターで提供します。

提供時期：TT-QuietBox™ 2は2026年第2四半期に全世界で出荷開始、価格は9,999ドルから。ウェイティングリストへの登録はこちら：www.tenstorrent.com/waitlist/tt-quietbox

本システムは、2026年3月11日～13日に開催されるGame Developers Conference (GDC) 2026のTenstorrentブース（#1354）にて実演展示されます。GDCでのプレスミーティングをご希望の方は、下記連絡先までSalient PRまでお問い合わせください。

Tenstorrentについて

TenstorrentはAIコンピューティング企業です。CEOジム・ケラー（AMD Zen、Apple A4/A5、Teslaの完全自動運転チップの設計者）が率いる同社は、世界中の開発者、企業、国家インフラ向けにRISC-VベースのAIプロセッサとシステムを構築しています。ベゾス・エクスペディションズ、サムスン、LGエレクトロニクス、現代自動車グループ、フィデリティなどから支援を受け、10億ドル以上の資金調達を達成。サンタクララ、オースティン、トロント、ベオグラード、東京、バンガロール、シンガポール、ソウルに拠点を展開。詳細は tenstorrent.com をご覧ください。

メディアお問い合わせ先：

ジャスティン・モールディン

Salient PR

achievemore@salientpr.com

737.234.0936







（日本語リリース：クライアント提供）

ソース：Tenstorrent