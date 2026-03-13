ゴマブックスで配信中の『太平記』が総ダウンロード数で10万ダウンロードを突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在同社で配信中の『太平記』が総ダウンロード数で53万ダウンロードを突破！（2026年3月13日12時時点）したことを発表いたします。これを記念して『太平記』は2026年 3月13日から3月31日（23時59分）までキャンペーン価格で販売中です。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『太平記』
期間：3月13日（金）～3月31日（月）
価格：1巻無料、2～6巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0757185X9
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344114/images/bodyimage1】
【作品紹介】
タイトル：『太平記』
著者：横山まさみち
〈内容〉
源平合戦、元寇の後に訪れた武士による治世――――――。
しかし、そこでもたらされた平和はそう長くは続かなかった。楠木正成、足利尊氏、
新田義貞……時代は英雄を渇望していた。
歴史漫画の巨匠・横山まさみちが描く『太平記』、そして英雄たちの生きざまを描く！
１巻では悪党・楠木正成の前半生を描く！ 後醍醐天皇の挙兵に呼応して鎌倉幕府
打倒の兵を挙げた正成は…
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
配信元企業：ゴマブックス株式会社
【キャンペーン詳細】
タイトル：『太平記』
期間：3月13日（金）～3月31日（月）
価格：1巻無料、2～6巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0757185X9
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344114/images/bodyimage1】
【作品紹介】
タイトル：『太平記』
著者：横山まさみち
〈内容〉
源平合戦、元寇の後に訪れた武士による治世――――――。
しかし、そこでもたらされた平和はそう長くは続かなかった。楠木正成、足利尊氏、
新田義貞……時代は英雄を渇望していた。
歴史漫画の巨匠・横山まさみちが描く『太平記』、そして英雄たちの生きざまを描く！
１巻では悪党・楠木正成の前半生を描く！ 後醍醐天皇の挙兵に呼応して鎌倉幕府
打倒の兵を挙げた正成は…
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
配信元企業：ゴマブックス株式会社
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