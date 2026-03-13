イタリアンレストラン「PISOLA川越的場店」3月17日オープンバリのリゾートを彷彿とさせる非日常的な空間で本格イタリアンを提供

イタリアンレストラン「PISOLA川越的場店」3月17日オープンバリのリゾートを彷彿とさせる非日常的な空間で本格イタリアンを提供