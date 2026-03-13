株式会社バンダイ キャンディ事業部は、「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」 (250円 税込)を2026年3月17日(火)より、全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売します。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品詳細ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929502000.html





ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3





■商品特長

白いもちもちの今川焼きに、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するキャラクターの焼き印を施したチルドスイーツです。焼き印デザインは全部で6種類。白色の生地の中には、カスタード味のクリームが入っています。

ランダムで1枚付属するオリジナルシールは全12種類です。

デザインは“オルフェーヴル”、 “ドリームジャーニー”、“ステイゴールド”、といった様々なウマ娘たちが可愛くデフォルメされた「うまミニ」のデザインです。さらにシールの裏面には各キャラクターたちの“ヒミツ”が…！どんな“ヒミツ”が書かれているのか、ウマ娘ファンなら見逃せない商品になっています。





ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3(焼き印)

ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3(シール)

ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3(オルフェーヴル)

ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3(ドリームジャーニー)

ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3(ステイゴールド)

ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3(イメージ)









■まんまる焼きとは

「まんまる焼き」は、直径約65mmのクリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツです。

さらにランダムでオリジナルデザインのシールが1枚付属されています。





過去の商品ラインナップはこちら： https://www.bandai.co.jp/candy/brand/manmaruyaki/









■『ウマ娘 プリティーダービー』とは

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。





【『ウマ娘 プリティーダービー』公式サイトURL】

https://umamusume.jp/









■商品概要

・商品名 ：ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3

( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929502000.html )

・味 ：カスタード味

・シール種類数：12種類

・商品サイズ ：各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

・価格 ：250円(税込)／232円(税抜)

※軽減税率対象商品につき、

税込価格は消費税8％にて表示しております。

・発売日 ：2026年3月17日(火)～

・名称 ：和生菓子

・販売ルート ：全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)の

チルドスイーツコーナー

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店頭での商品のお取り扱い日は、

店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

・発売元 ：株式会社バンダイ





※店頭に納品される焼き印のデザインはランダムです。

※焼き印とシールの絵柄の組み合わせはランダムです。

※開封後は消費期限にかかわらず、お早めに召し上がってください。

※生地の黒い斑点は焦げです。品質に問題はありません。

※クリームが生地の表面についていることがありますが、品質に問題はありません。

※召し上がり方…冷蔵庫で冷やして、そのまま召し上がってください。

※画像は複数のラインナップを集めて撮影したものです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。





(C) Cygames, Inc.