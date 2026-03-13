兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」では、1996年に公開された『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観を楽しめるスペシャルイベントを3月20日(金・祝)から期間限定で開催いたします。

本イベントでは、第1弾コンテンツとしてアトラクションエリア内「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内に、オリジナルフォトスポットとキャラクターパネルを3月20日（金・祝）から設置いたします。フォトスポットで撮影した写真に「#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド」を付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフにSNS投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風のニジゲンノモリオリジナルカード（マカオ・ジョマ柄）をプレゼントいたします。また第2弾以降のコンテンツとして、大人気キャラクターをイメージしたコラボフードやコラボグッズなどヘンダーランドの世界観を楽しむことができる企画をご用意。また、ニジゲンノモリ公式宿泊施設「GRAND CHARIOT北斗七星135°」のコラボルーム「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊いただいた方にはオリジナルポストカードをプレゼントいたします。ニジゲンノモリでしか体験できないヘンダーランドの世界！各コンテンツの詳細は続報をお待ちください！

■アトラクション企画 概要

開始：2026年3月20日（金・祝）内容：『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観が楽しめるスペシャルイベントを開催。・アトラクション：3月20日開始「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内の特設コーナーに、フォトスポットとキャラクターパネルをご用意。フォトスポットで撮影した写真に【#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド】と付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフに投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。・コラボフード：4月以降あの大人気キャラクターをイメージしたコラボフードが登場！コラボフード1品注文ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。・コラボグッズ：4月以降ヘンダーランドとコラボしたオリジナルグッズをご用意。コラボグッズ1品購入ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。・コラボルーム：4月以降ニジゲンノモリ公式宿泊施設「GRAND CHARIOT北斗七星135°」の「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードとグランシャリオ限定オリジナルポストカードをプレゼント。ノベルティ：各コンテンツをお楽しみいただいた方には、スゲーナスゴイデストランプ風のニジゲンノモリオリジナルカードを配布いたします。アトラクションエリアでは「マカオ・ジョマ」柄、コラボフード購入者には「しんのすけ・トッペマ」柄、コラボグッズ購入者「ス・ノーマン・パー」柄、コラボルーム宿泊者には「全キャラ集合柄」のカードをプレゼント！

住所：兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ1996