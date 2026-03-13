2026年3月20日(金)「エピカ・沖縄」にて、RAPSTAR 2025で審査を勝ち抜いたファイナリスト『sh1t』が1stアルバムリリースツアーとしてDJ DANBOプロデュースの『DRIP』に出演決定！女性完全入場無料でご招待！
株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、3月20日(金)、DJ DANBOプロデュースの『DRIP』にスペシャルゲストとして『sh1t』が出演いたします。
◇DRIP◇
-毎週金曜日開催-SP GUEST LIVE：sh1t“1st ALBUM RELEASE CLUB TOUR 2026”MUSIC BY：DJ DANBODIRECTED BY：DJ TASKDJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q日程：2026年3月20日 金曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA
＜DJ DANBO プロフィール＞
約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。Instagram：https://www.instagram.com/djdanbo
＜sh1t プロフィール＞
大阪を拠点に活動するアーティスト、2018年に活動を開始。drill,trap,gloなど幅広いジャンルでスキルフルなラップとリアルな情景が浮かぶリリックを披露している。ラップスタア2025でシーンに頭角を表し、2026年1月11日、待望の1stアルバム『MY TRUE SELF』を発表。全11曲にわたって自身のリアル、孤独、生活を真正面から描き出し、sh1tというアーティストの“核”をさらけ出した作品として話題を呼んでいる。2026年も彼の活躍に期待が高まる。Instagram：https://www.instagram.com/sh1ttttttttt.com_?igsh=MW1jNHBpYnVnenl0cw==
＜リリース情報＞
アーティスト：sh1tアルバムタイトル：MY TRUE SELF配信開始日：2026年1月11日TRACK LIST：1. INTRO2. did it3. 大黒柱 4. Lv up (feat. haku SaKaGaMi)5. light pound no feel6. Homie back7. Stack page (feat. Lit $pace)8. 秋冬9. I feel love10. Nonfiction 11. WHO SAY？＜配信リンク＞https://linkco.re/embed/y4Q9h325＜公式YouTube＞https://youtube.com/@sh1t-music
