株式会社リディンク(本社：東京都渋谷区代々木3-1-11 代表取締役：岡 一歩)は、スマートフォン向けアイテム探しゲームアプリ『やさいのようせいのさがしもの』を、2026年03月13日(金)にGoogle PlayおよびApp Storeにて正式リリースいたしました。「ファイナルファンタジー」シリーズのビジュアル・コンセプトをデザインしたことで知られる世界的アーティスト・天野喜孝氏の画集「N.Y.SALAD」が原作のアニメ「やさいのようせい」初のゲームアプリ。

【 やさいのようせいのさがしもの ポイント 】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.rc.Object.Hidden.NYShttps://itunes.apple.com/jp/app/id6757435995

■ 人気アニメ初のゲームアプリ

NHK教育テレビ（Eテレ）で放送され、子供から大人まで幅広く愛されている人気アニメーション「やさいのようせい N.Y.SALAD」。そんな「やさいのようせい」の世界が詰まった初のゲームアプリとなっています。

■ シンプルなルールのアイテム探しゲーム

イラストの中から指定された妖精やアイテムを見付けるアイテム探しゲーム。大人から子供まで直感的に楽しめるルールが魅力。

■ 豊富なステージとアイテム

リリース時点では、6種類のステージと250を超える妖精やアイテムが用意されています。何度も遊んで全てのコレクションを集めよう。

■ オリジナルイラスト作りを楽しめる

見付けたアイテムはコレクションされ、コレクションしたアイテムとステージ背景を利用してオリジナルのイラストを作ることができます。シール絵本感覚で妖精やアイテムを置いていくシンプル操作。

■ リリース発表で早くも話題

配信決定を伝える投稿がXにおいて95万インプを獲得するなど、既に各所にて話題となっています。https://x.com/NYSDML_jp/status/2018193688049111219

【 やさいのようせいのさがしもの 遊び方 】

■ 妖精やアイテムを探そう

表示されたイラストの中から、画面下部で指定された妖精や食べ物などのアイテムを探していきます。イラストは拡大縮小やスライドをすることができるので、隅々まで探して指定された妖精やアイテムを探していきましょう。妖精やアイテムを見付けるとポイントを獲得でき、ポイントが貯まると新しいステージを開放することができます。

妖精やアイテムを見付けると、対象の探し物枠は待機状態になります。待機時間を過ぎると探す妖精やアイテムが新たに指定されます。また、イラスト中の空いた枠も時間が経つと新しい妖精やアイテムが追加されます。何度も繰り返してポイントを貯めていきましょう。

■ お助け機能を使おう

チケットの利用や動画広告の閲覧をすることで、選んだ枠の探し物のヒントや、探し物の変更を行うことができます。チケットはショップでの購入やミッションで獲得できます。動画広告を利用できる回数はそれぞれ制限が設けられています。お助け機能を利用しながら効率的に探し物をしていきましょう。

■ コレクションを集めよう

ゲーム中に見付けた妖精やアイテムはコレクションされます。ステージによって登場する妖精やアイテムが変わるので、新たなステージを開放してコレクションのコンプリートを目指しましょう。リリース時点で、6種類のステージと250以上の妖精やアイテムをコレクションすることが可能。ステージやコレクションはこれからも随時追加予定となっています。

■ オリジナルイラストを作ろう

コレクションした妖精やアイテムとステージ背景を利用してオリジナルのイラストを作成することができます。ステージ解放やコレクションを増やすことで、様々なイラストを作成可能。妖精やアイテムは自由な位置に移動して配置することができます。

妖精やアイテムは拡大縮小や角度を変えることができ、自由度の高いイラスト作成が行えます。作成したイラストはアプリ内に保存して一覧で見ることや、端末への保存やSNSでシェアすることも可能。

■ ミッションをクリアしてチケットをもらおう

ミッションをクリアすることで、ゲーム中で便利機能を利用できるチケットをもらうことができます。ミッションには、「デイリー」と「実績」の2種類があり、デイリーミッションは毎日リセットされます。ミッションをクリアして便利に使えるチケットを集めましょう。

■ ショップでチケットやプラグインを購入しよう

ショップメニューでは、コインやチケット、各種プラグインの購入ができます。コインはチケットを購入することに利用ができ、プラグインは「全画面広告排除パス」と「待機時間半減パス」の2種類を購入できます。全画面広告排除パス：妖精やアイテムを5回発見すると表示される全画面広告が表示されなくなります。待機時間半減パス：探し物枠の待機時間が半分になります。

■ 今後のアップデートにも注目

今後も「やさいのようせいのさがしもの」はステージやアイテムの追加をはじめ、さまざまな便利機能を実装したアップデートを予定しています。ぜひこの機会にダウンロードしてやさいのようせいの優しい世界観をお楽しみいただくと共に、今後の展開にご期待ください。

【 やさいのようせいのさがしもの 概要 】

アプリ名：やさいのようせいのさがしものジャンル：カジュアル / ファミリー配信開始：2026年03月13日(金) 価格：無料（アプリ内課金有り）対応OS：Android, iOS, iPadOS© RedinC Co.,Ltd. / ©YOSHITAKA AMANO / DML・「N.Y. SALAD」Partners.

▼ やさいのようせい N.Y.SALAD

「ファイナルファンタジー」シリーズのビジュアル・コンセプトをデザインしたことで知られる世界的アーティスト・天野喜孝の画集「N.Y.SALAD」が原作。NHK教育テレビ（Eテレ）で放送された人気アニメーション。

大人と子供が共感できる「新鮮だけど普遍的」な世界観と愛くるしいキャラクター達が登場するヒーリングファンタジー。まっさらな好奇心と子どもゴコロがもたらす発見。そんなテーマを掲げてお送りする作品です。オフィシャルサイト：https://yasainoyousei.jpX（旧Twitter）：https://x.com/NYSDML_jpInstagram：https://www.instagram.com/yasainoyousei0831_official/Facebook：https://www.facebook.com/yasainoyouseiYouTube：https://www.youtube.com/@dml_jp