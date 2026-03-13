ＪＡ全農兵庫が運営する、産地直送通販サイト「ＪＡタウン」内のショップ「あつめて、兵庫。」では、２０２６年３月１３日～４月３０日の期間中、当ショップでご購入の税込1,950円以上の商品についてレビュー投稿いただいた会員様に、390円クーポンをプレゼントいたします。 「おいしかった」「また買いたい」「家族が喜んでいた」その一言が、生産者の励みになります。レビューは単なる“評価”ではなく、生産者への“応援”です。投稿いただいた方へ感謝の気持ちとして、当ショップから“サンキュー”（390円分のクーポン）をお贈りします。 実際に商品を購入したお客様の声を広く集め、購入検討者への参考情報を充実させるとともに、生産者の励みにもつながる取り組みです。ぜひ期間中のレビュー投稿をお寄せください。

■あつめて、兵庫。 ショップＴＯＰ

https://www.ja-town.com/shop/c/c5401/

■レビュー投稿サンキューキャンペーン イベント詳細ページ

https://www.ja-town.com/shop/contents3/5401/review390.aspx

■キャンペーン期間（対象となる投稿期間）

２０２６年３月１３日（金）～４月３０日（木） ※購入時期は不問で、過去購入品でも可

■キャンペーン内容

【キャンペーン概要】JAタウン「あつめて、兵庫。」でご購入の税込1,950円以上の商品について、期間中にレビュー投稿いただいた会員様に、当ショップ専用クーポン（390円分）をプレゼントいたします。【対象商品】以下のうち、税込1,950円以上のもの・JAタウン「あつめて、兵庫。」の商品 ※購入時期不問。現在販売していない商品も含む。・マイページの購入履歴に「レビューを書く」と表示されている当ショップ商品（レビュー未投稿分に限る）・当ショップの商品購入したのち、商品出荷から10日後に届くレビュー依頼メール「件名：ご購入いただいた商品・サービスの感想をぜひお聞かせください【JAタウン】」が届いた商品※複数回購入したことのある商品への再度のレビュー投稿は、レビュー依頼メールの手順からのみご記入いただけます。（リピート商品はマイページの「レビューを書く」からは投稿不可。）【応募資格】JAタウン「あつめて、兵庫。」でご購入の税込1,950円以上の商品についてキャンペーン期間内にレビュー投稿いただくことで自動受付とします。【配布方法】当キャンペーン期間終了後に、対象会員様のマイページにクーポンを付与します。またメールでもご案内します。【賞品】賞品：JAタウン「あつめて、兵庫。」でのお買い物時に使える390円分クーポン※有効期限予定：受取日（2026年5月中旬頃）～2026年9月30日※お客様都合でのキャンセルによるクーポンの再発行はいたしかねます。【ご注意事項】・複数回レビュー投稿いただいた場合も、賞品のクーポンは1会員様1つとなります。・不正な注文やキャンセル注文、利用規約に違反する注文はキャンペーン対象外とさせていただきます。会員規約をご覧下さい。・当選者の権利譲渡、換金等のご要望には一切応じることはできません。・その他ご不明点はご利用ガイドか、ご利用ガイド記載のお問い合わせフォームからお願いいたします。・レビュー投稿は商品の発送後に投稿可能になります。・現在販売していない商品についても、レビューを投稿いただくことができ今回の対象となります。・利用規約に定める（第１２条）に該当する あるいは該当するおそれがあると思われるレビュー内容は投稿することができません。掲載されないあるいは削除される場合がございます。・クーポン付与予定は５月中旬です。

https://x.com/JA_zennohhyogo

https://www.instagram.com/ja_zennohhyogo/

https://www.ja-town.com/shop/mail/magappli.aspx?mailmag=80&shop=5401