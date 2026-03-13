大阪国際大学（大阪府守口市、学長 宮本郁夫）の「すだちくんフレンズ」の代表学生が、昨年度に続き、徳島県の後藤田知事様から「徳島ゆかりの交流会in関西」にご招待いただき、登壇発表と後藤田徳島県知事に活動のご報告（ポスター発表）を行いました。日頃、徳島県経済産業部関西本部の本部長北川様をはじめ皆様に連携活動でお世話になっている関係でご招待いただきました。今後も「鳴門の渦潮」のように大学生を「巻き込み」、求心力を高め、「関係人口」、「移住交流」の向上に繋がるよう活動発展と魅力発信をしていきます。「すだちくんフレンズ」の代表 川端亜衣さん（人間科学部心理コミュニケーション学科３年次生）の感想今回は2回目の参加でした。前回と違って、徳島にまつわる活動を行っている大学生と交流をすることができました。その他多くの人と交流することができ、徳島に対する想いや人のあたたかさを感じました。◆すだちくんフレンズ 大阪国際大学地域協働センターが主催する募集企画2024年度「ミライに繋がる地域との協働・共創」－あなたのつながる力が、まちの未来を創る－に、「すだちくんフレンズ」が応募して採択され、同センターからの支援金を元に徳島の魅力体験・発信活動を展開しています。◆活動趣旨 徳島県経済産業部関西本部や守口市内の京阪百貨店や団体と連携して、徳島県の特産物の物販とコト消費（体験）を学内外で開催して、徳島県の魅力を伝えることです。◆郷土愛に立脚した活動 活動によって、連携先と目的や価値観を共有し、郷土愛に立脚した体験活動、魅力発信などを展開しています。