「森林共創パートナー事業」第２期パートナー募集！

第２期森林共創パートナー事業の開始にあたり，新たなパートナー企業を募集します。 参画をご検討いただける企業または個人の皆さまは，2026年３月および４月に行われるワークデイまたはオープンデイにおいて，森林共創事業をお試し無料体験いただけるほか，終了後の「森林（もり）のオフ会」にて，企業の枠を超えた交流会にご参加いただけます。 この機会にぜひ，みうらの森林（もり）を現地で体感していただき，森づくりで体を動かした後，おいしいバーベキューと飲み物で「非日常」を味わいながら，三浦半島の「未来につながる森づくり」を考えませんか？

第２期「森林共創パートナー事業」パートナー募集について





１．事業概要





















５．スケジュール



（1）パートナー募集 2026年１月から（随時パートナー企業様を募集しております。）



（2）活動開始時期 2026年１月から（１年間を通じての開催となります。）



・2026年３月26日（木）ワークデイ＋森林（もり）のオフ会（バーベキューとお餅つき）



・2026年４月26日（日）オープンデイ＋森林（もり）のオフ会（三浦野菜のバーベキュー）



※実施内容は天候や食材調達の関係で変更となる場合があります。



６．お試し無料体験会



森林共創パートナー事業への参画をご検討の場合，上記のワークデイまたはオープンデイにおいて，森林共創パートナーが活動する各種取り組み（森林整備，畑づくり，養蜂や遊び場づくり）に，お試し無料体験（１日のみ）ができます。また，それぞれの日程において活動終了後，現地にて開催予定の「森林（もり）のオフ会」にも無料でご参加いただけます。



７．活動場所



神奈川県横須賀市野比エリア



横須賀市野比４丁目（横浜横須賀道路・佐原インターチェンジから約5.5km）



８．お問い合わせ



参加費用やその他詳細については，下記へお問い合わせください。



森林共創パートナー事務局 （HARAPPA株式会社）



Mail．info@harappa-daigaku.jp



＜参考＞



第１期「森林共創パートナー事業」の活動報告







１．活動内容



（1）茶畑づくり



株式会社ゴンチャ ジャパンの従業員の皆さんを中心としたプロジェクト。茶の苗木を植樹し，数年後の収穫を目指しています。今年，試しに一部の茶を摘んでお茶をつくってみました。















アイン保育園メンバーはじめ，興味があるメンバーが集まり，その場の即興で工事がなされていき徐々に高くなっています。現在，３階部分までできあがっており，工事が続いています。















株式会社三浦観光バスを中心としたメンバーで，ビオトープを作っています。冬場に水が枯れてしまう課題をいかに解消するかが今の課題です。















株式会社イー・エージェンシーの発案で始まりました。「菌ちゃん農法」と言われる菌糸を育てる土づくりをしています。上手に土ができれば，今年からよい畑になるでしょう。











（5）その他の取り組み



京急メンバーが中心となって始まった「小道づくり」や，みうらの森林（もり）周辺に生息しているニホンミツバチのための巣箱設置など，参加された皆さまの自由な発想で，森の中で過ごす時間の豊かさにのめりこんでいます。



２．活動実績



（1）活動期間 2024年11月から2025年12月



（2）活動回数 全12回



（3）参加人数 延べ321人



※第１期「森林共創パートナー事業」にご参画いただいたパートナー企業の皆さまに，心から御礼申しあげます。



「みうらの森林（もり）プロジェクト」について







１．名 称 「みうらの森林（もり）プロジェクト」



２．目 的



「環境保全を通じて，人と自然がすこやかにつながる未来をつくる」



京急電鉄は，健全な森林の管理を行うことで，森林の有する二酸化炭素吸収機能の一層の発揮を促し，生物多様性を維持しながら機能豊かな美しい森林を目指し，2023年２月から三浦半島に所有する都市近郊社有林を健全に管理する本プロジェクトを開始しました。



３．概 要



（1）森林整備



50年間手つかずだった森林の再生のため，エリアを選定したうえで間伐を行い，長期的な森林の再生を目指しています。



・2023年度 間伐：150本（35ｔ），林道：200ｍ作成



・2024年度 間伐：202本（42ｔ），林道：100ｍ作成



・2025年度 間伐：58本，林道：100ｍ作成（予定）















みうらの森林（もり）から出た間伐材の一部を横須賀バイオマス発電所に売却し，地域の電力（タケエイグリーンリサイクル）として使用しており，京急グループの各施設（京浜急行バス，葉山マリーナ）でも使用しています。















・森林（もり）のタンブラー： 2024年２月から京急ミュージアムにて200個販売



・森林（もり）のベンチ：間伐材由来の木製のベンチを駅や駅前ひろばに設置



























子たちを対象に個人向けの「やまあそび」のほか，法人向け新入社員研修などに活用。2025年９月には，京急電鉄においても，みうらの森林（もり）で新入社員研修を実施しました。















「みうらの森林（もり）プロジェクト」の専用ホームページを2024年12月25日に開設しました。プロジェクト全体の動きや森での活動などについて発信しています。



ＵＲＬ















ＵＲＬ https://note.com/miuranomori















2015年に神奈川県逗子市でスタートしたHARAPPA株式会社が運営する親子のための遊びの大学です。神奈川県逗子市にあるフィールドと千葉県佐倉市にある佐倉の森フィールドなどでのフィールドプログラムや，法人向けの自然研修などを，年間を通じて開催しています。歩き始めたばかりの子どもから思春期を迎えた子どもまで，幅広い年齢の親子が集う「おやこ学部」，小学生以上の子どもたちだけで集う「こども学部」，大人たちが思い切り遊ぶ「おとな学部」の３つの学部でプログラムを展開しており，現在，約600組のファミリーが会員として参加しています。



・会社名 HARAPPA株式会社 ／ HARAPPA Inc.



・所在地 神奈川県逗子市新宿３―５―40



・設 立 2015年７月



・資本金 2,650万円



・代 表 塚越 暁



・ＵＲＬ https://harappa-daigaku.jp/











活動イメージ



活動イメージ



以 上







４．会員特典





