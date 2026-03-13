大岡川さくらデジタルスタンプラリーを開催します































































































※各店舗の営業状況が変更となる場合がございます。ご利用の際は，必ず各施設に確認のうえご利用ください。



































※予約不要・入場無料



※予約不要・入場無料





（1）対象期間2026年３月19日（木）〜４月５日（日 ）※一部対象期間が異なる施設がございます。（2）対象施設イ．京急百貨店（上大岡駅）※営業時間は変更になる場合がございます。５．みなみのおすすメシ南区民があったかいエピソードとともにおすすめする飲食店を認定しています。Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/shokai/gaiyo/osusumeshi.html６．みなみやげ南区民がおすすめする南区ゆかりのおいしいお土産を「みなみやげ」として認定しています。Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/shokai/gaiyo/minamiyage.html７．ライブカメラの設置期間中，弘明寺商店街にライブカメラを設置し，京急電鉄ホームページ内の「京急沿線ライブカメラ」から大岡川沿いの桜の開花状況をリアルタイムでご覧いただけます。Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.keikyu.co.jp/visit/keikyulivecamera/ライブカメラの配信開始は，３月13日（金）15：00を予定しております。８．お客さまのお問い合わせ先京急ご案内センター TEL 03-5789-8686／045-225-9696（受付時間）９：00〜17：00 年末年始は休業参 考１．京急沿線エリアマネジメント構想「newcalプロジェクト」について「newcal（ニューカル）プロジェクト」は，京急グループが掲げるエリアマネジメント構想です。地域住民や事業者，自治体，教育機関などと，沿線の各地域に移動と「住・働・楽・学」が揃う多極型まちづくりを推進するために，「ローカルプラットフォーマー」として，沿線におけるあらゆる移動と地域サービスを統合し，従来の沿線まちづくりでは成しえなかった新たな価値を地域と共創します。京急グループ総合経営計画「沿線価値共創戦略」において重視する，地域との連携を具体化する４つの共創活動の「組織化」「地域拠点整備」「MaaS 整備」「モビリティ整備」の推進を通じた将来像として，デジタル基盤とともに沿線地域が一体となったサービス「EaaS（ENSEN as a Service）」の構築を目指します。２．第３回みなみ桜まつり2026について（1）みなみ桜まつり蒔田公園イベント日 時：2026年３月21日（土）14：00〜19：00・３月22日（日）10：00〜15：00内 容：模擬店，バザー・ステージイベント，民謡流し，絵どうろう（2）桜のライトアップ・ぼんぼり点灯開催日時： 2026年３月20日（金・祝）〜４月５日（日）18：00〜21：00会 場：大岡川プロムナード（観音橋〜清水橋）（3）点灯式【点灯初日に点灯式を開催！】日 時：2026年３月20日（金・祝）17：00頃（予定）会 場：弘明寺商店街内 さくら橋内 容：地域団体等によるアトラクション[kr1][s2]※詳細は下記ホームページをご確認ください。Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/event-bosyu/kanko/mn_sakura_matsuri.html３．南太田駅前広場「ひといきスペース ＤＯＮＤＯＮ」について京急沿線エリアマネジメント構想「newcal（ニューカル）プロジェクト」における地域交流拠点の第７弾として，京急線南太田の駅前広場に「ひといきスペース ＤＯＮＤＯＮ」を2026年３月28日（土）に開設いたします。詳細については下記ＵＲＬからご確認ください。ＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20260224HP_25185MK.htmlオープニングセレモニー・イベントについて（1）日 時 2026年３月28日（土）11：00から（2）会 場 ひといきスペース ＤＯＮＤＯＮ（3）内 容