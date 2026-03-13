こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大岡川さくらデジタルスタンプラリーを開催します
地域と連携したスタンプラリーやマルシェなどを開催
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，京急沿線エリアマネジメント構想「newcal（ニューカル）プロジェクト」の一環として，横浜有数の桜の名所である大岡川沿い桜並木の開花シーズンにあわせ，2026年３月19日（木）〜４月５日（日）まで，大岡川さくらキャンペーンを実施します。
本キャンペーンは，３月21日（土）・22日（日）に横浜市南区が地域と共催する「第３回みなみ桜まつり2026」と官民連携で開催するもので，キャンペーン期間中は，京急電鉄ホームページでの開花状況のライブ配信や，大岡川さくらデジタルスタンプラリーを開催いたします。
本年度の大岡川さくらデジタルスタンプラリーでは，地域とともに進めるまちづくりへの取り組みとして，京急線の駅だけでなく大岡川周辺の日ノ出町，若葉町，伊勢佐木町，南太田地区など個性あふれるエリアで 実施するほか，参加店舗では，チラシ呈示で優待特典を受けることができるなど，地域一体で大岡川や桜の楽しみ方を提案します。
また，３月28日（土）・29日（日）には，日ノ出町駅〜黄金町駅間高架下で開催の「はつこひ市場 桜とコーヒー」，「のきさきアートフェア」や，３月28日（土）にオープンする南太田駅前広場「ひといきスペースＤＯＮＤＯＮ」でマルシェ等を同時開催することで，大岡川沿いの各地区で開催されるイベントとの連携を図ります。大岡川の桜に沿って，スタンプラリーを楽しみながら広域を回遊していただく体験の創出を目指します。
このほか，もとまちユニオンの３店舗では，京急オリジナル風呂敷で包んだ「葉山鳥ぎん監修 〜春の旬彩〜 幕の内弁当」を販売いたします。
今後も京急電鉄では，newcalプロジェクトにより，沿線地域との協業を推進し，地域とともに横浜エリアを盛りあげてまいります。
大岡川沿いの桜並木
〜大岡川さくらキャンペーンについて〜
１．実施期間
2026年３月19日（木）〜４月５日（日）
２．大岡川さくらデジタルスタンプラリー2026
大岡川周辺15か所のスタンプスポットのうち６か所のスタンプを集めて，京急百貨店７階催事場カウンターにお持ちいただくと，先着800名さまに京急オリジナルノベルティと，南区オリジナルノベルティをセットでプレゼントいたします。
京急オリジナルタンブラー＆南区オリジナルペン付きポケットふせん
（1）実施期間2026年３月19日（木）〜４月５日（日）始発〜終車
（2）スタンプスポット(対象施設)
（3）引き換え場所
京急百貨店７階催事場カウンター
（4）引き換え時間
各日 10：00〜18：00
（5）プレゼント
京急オリジナルタンブラー＆南区オリジナルペン付きポケットふせん先着800名さま
※無くなり次第，終了となります。
（6）スタンプラリーＵＲＬ（newcal（ニューカル）サイト）
https://newcal.jp/payment/jti/gotoPurchase.php?ticket_product_code=TP_22UDB-P_ECKJP&_tp_type=SR
３. 京急オリジナル風呂敷で包んだ「葉山鳥ぎん監修 〜春の旬彩〜 幕の内弁当」を限定販売
京急オリジナル風呂敷で包んだ，葉山鳥ぎん監修の幕の内弁当を販売いたします。
（1）商品内容
京急オリジナル風呂敷（縦53cm×横53cm）葉山鳥ぎん監修 〜春の旬彩〜 幕の内弁当
（2）場 所
もとまちユニオンそごう横浜店，本店，上大岡店
（3）価 格
862円（参考税込価格）
（4）日 時
2026年３月19日（木）〜４月５日（日）
（5）個 数
各店／各日10食
※各日販売予定数量がなくなり次第終了とさせていただきます。
（6）お問い合わせ先
株式会社京急ストア
0120-34-0453（受付 平日10：00〜18：00）
※イメージ
４．パンフレット呈示優待特典
期間中，京急線各駅で配布するパンフレットを対象施設にて呈示していただくと，各施設でおトクな優待特典を受けることができます。
（1）対象期間
2026年３月19日（木）〜４月５日（日 ）※一部対象期間が異なる施設がございます。
（2）対象施設
イ．京急百貨店（上大岡駅）
※営業時間は変更になる場合がございます。
５．みなみのおすすメシ
南区民があったかいエピソードとともにおすすめする飲食店を認定しています。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/shokai/gaiyo/osusumeshi.html
６．みなみやげ
南区民がおすすめする南区ゆかりのおいしいお土産を「みなみやげ」として認定しています。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/shokai/gaiyo/minamiyage.html
７．ライブカメラの設置
期間中，弘明寺商店街にライブカメラを設置し，京急電鉄ホームページ内の「京急沿線ライブカメラ」から大岡川沿いの桜の開花状況をリアルタイムでご覧いただけます。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.keikyu.co.jp/visit/keikyulivecamera/
ライブカメラの配信開始は，３月13日（金）15：00を予定しております。
８．お客さまのお問い合わせ先
京急ご案内センター TEL 03-5789-8686／045-225-9696
（受付時間）９：00〜17：00 年末年始は休業
参 考
１．京急沿線エリアマネジメント構想「newcalプロジェクト」について
「newcal（ニューカル）プロジェクト」は，京急グループが掲げるエリアマネジメント構想です。地域住民や事業者，自治体，教育機関などと，沿線の各地域に移動と「住・働・楽・学」が揃う多極型まちづくりを推進するために，「ローカルプラットフォーマー」として，沿線におけるあらゆる移動と地域サービスを統合し，従来の沿線まちづくりでは成しえなかった新たな価値を地域と共創します。
京急グループ総合経営計画「沿線価値共創戦略」において重視する，地域との連携を具体化する４つの共創活動の「組織化」「地域拠点整備」「MaaS 整備」「モビリティ整備」の推進を通じた将来像として，デジタル基盤とともに沿線地域が一体となったサービス「EaaS（ENSEN as a Service）」の構築を目指します。
２．第３回みなみ桜まつり2026について
（1）みなみ桜まつり蒔田公園イベント
日 時：2026年３月21日（土）14：00〜19：00・３月22日（日）10：00〜15：00
内 容：模擬店，バザー・ステージイベント，民謡流し，絵どうろう
（2）桜のライトアップ・ぼんぼり点灯
開催日時： 2026年３月20日（金・祝）〜４月５日（日）18：00〜21：00
会 場：大岡川プロムナード（観音橋〜清水橋）
（3）点灯式【点灯初日に点灯式を開催！】
日 時：2026年３月20日（金・祝）17：00頃（予定）
会 場：弘明寺商店街内 さくら橋
内 容：地域団体等によるアトラクション[kr1][s2]
※詳細は下記ホームページをご確認ください。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/event-bosyu/kanko/mn_sakura_matsuri.html
３．南太田駅前広場「ひといきスペース ＤＯＮＤＯＮ」について
京急沿線エリアマネジメント構想「newcal（ニューカル）プロジェクト」における地域交流拠点の第７弾として，京急線南太田の駅前広場に「ひといきスペース ＤＯＮＤＯＮ」を2026年３月28日（土）に開設いたします。詳細については下記ＵＲＬからご確認ください。
ＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20260224HP_25185MK.html
オープニングセレモニー・イベントについて
（1）日 時 2026年３月28日（土）11：00から
（2）会 場 ひといきスペース ＤＯＮＤＯＮ
（3）内 容
※予約不要・入場無料
