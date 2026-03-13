こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
glo™ Hilo・ glo™ Hilo Plusを2,000円オフの期間限定価格で販売
‐ glo™ストア銀座・glo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ（※1）にて3月16日より実施
- 上記チャネルでは初の割引販売
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、革新的な加熱技術TurboStart™テクノロジーを搭載した加熱式たばこデバイス「glo™ Hilo（グロー・ヒーロ）」および「glo™ Hilo Plus（グロー・ヒーロ・プラス）」を、2026年3月16日から3月29日までの期間限定で特別価格（※2）にて販売します。
本キャンペーンでは、両デバイスの全カラーを対象にメーカー希望小売価格から2,000円オフで提供し、「glo™ Hilo」は1,980円、「glo™ Hilo Plus」は4,980円となります。対象販売チャネルはglo™ストア銀座およびglo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ（※1）で、これらのチャネルで「glo™ Hilo（グロー・ヒーロ）」および「glo™ Hilo Plus（グロー・ヒーロ・プラス）」が割引価格で販売されるのは今回が初となります。
■ 「glo™ Hilo（グロー・ヒーロ）シリーズ」について
「glo™ Hilo」シリーズは、先進のテクノロジーと洗練された機能美を融合させた加熱式たばこデバイスです。新加熱技術「TurboStart™テクノロジー」により、「glo™ Hilo」ではわずか5秒、「glo™ Hilo Plus」では10秒以内でパンチがありなめらかな吸いごたえを実現しました。また、デバイス側面に搭載されたスクリーンにより、セッション状況やバッテリー残量など、デバイスの状態を直感的に把握できます。
■ キャンペーン概要
■ 「glo™ Hilo」「glo™ Hilo Plus」製品概要
