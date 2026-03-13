沖縄初Googleの研究開発プロジェクトの体験を実施「Google Project Guideline inうるま市」

スポーツ庁

スポーツ庁は、障害の有無や年齢を問わず、誰もが気軽にスポーツへアクセスできる社会の実現を目指しています。その取組の一環として、2026年2月15日（日）、Googleが研究開発を続けるProject Guideline（※）と連携し、沖縄県うるま市において体験型イベント「Google Project Guideline inうるま市」を開催しました。

※Google Project Guidelineについて

「Project Guideline」は、すべての人が、自由に、自立して自分の可能性を追求できる、そんな社会を目指す小さな一歩として始まった取組で、Androidスマートフォン上で動作する機械学習技術を駆使した画像認識モデルを使用しています。地面に引かれた色のついた線を見分け、その線がランナーよりも左か、右か、中央なのかを瞬時に判断し、ヘッドフォンを通じて音声シグナルを送ります。ランナーはその音を頼りに走ることができ、視覚に障害のある方でも線から逸れることなくランニングを楽しめる取組です。

本イベントは、Googleのプロジェクトが掲げる「障害の有無に関わらず、誰もが自由に自分の可能性を追求できる社会の実現」という理念と、スポーツ庁（U-SPORT PROJECT）が推進する「多様な人々が参画できるスポーツ環境の整備」という方針が重なり実現しました。

今回は、視覚に障害のある方だけでなく、地域の住民や子どもたちにも参加いただき、障害の有無を問わず、一緒に運動・スポーツを楽しむ機会となりました。

▼「Google Project Guideline in うるま市」の様子」

●参加者：うるま市身体障がい者協会／瑞慶覧（ずけらん）さんのコメント

私は全盲ですが、今回の体験では一人で歩き、走っている感覚をしっかりと感じることができました。正直、怖さはまったくありませんでした。テクノロジーのおかげで安心して前に進むことができ、風を感じながら走る時間はとても気持ちよかったです。全盲でも晴眼者の方と同じフィールドで走れることを通じて、多くの人に「できる可能性」を知ってもらえたら嬉しいです。障害の有無に関係なく、一緒に挑戦できる機会が広がることを期待しています。

●共催者：うるま市役所 経済産業部 観光・スポーツ課／コメント

うるま市ではこれまでも、地域の文化や自然資源と連動させながら、野球やマラソン大会などのスポーツイベントの受け入れ・開催を通じて、観光振興に取り組んできました。

その中で大切なことのひとつは、「受け入れる側」として、すべての人にとってバリアのない環境を整えていくことだと考えています。スポーツは多くの人を地域に呼び込む力を持っていますが、その入り口が限られていては、本当の意味での地域活性化にはつながりません。今回の取組は、沖縄県内で初めて実施される挑戦であり、「走る」というあらゆるスポーツの原点に着目し、障害の有無に関わらず参加できる環境の可能性を示すものです。今後も多様な事業者と連携しながら、障害のある方々へのスポーツ機会の創出を進めるとともに、誰もが訪れやすく、参加しやすい観光・スポーツ都市としての価値を高めていきたいと考えています。

●今後の展開について

U-SPORT PROJECTでは、「誰もが運動・スポーツに親しめる環境づくり」を重要な施策の柱としています。一方で、参加にあたっては、安全面への不安やきっかけの不足といった課題が指摘されています。本取組は、企業と連携しデジタル技術を活用することで、地域において実証的に課題を乗り越える試みです。今後も、障害のある方々が日常的にスポーツに参加しやすい環境づくりを進めてまいります。

＜「ここスポ（https://cocospo.go.jp/(https://cocospo.go.jp/)）」について＞

「ここスポ（https://cocospo.go.jp/）」は、毎日の生活の中でスポーツを楽しむために役立つ情報をまとめた、スポーツ庁が運営するポータルサイトです。

スポーツを楽しむ機会や場所を探している「マイここスポユーザー」と、多くの人にスポーツを楽しむ機会や場所を提供したい「オーナー」をつなぐ場として活用されています。

今年度に実施したリニューアルでは、デザイン・構成・機能を刷新し、アクセシビリティツールを新たに導入するなど、スポーツを「する」「みる」「ささえる」すべての人にとって、よりやさしく、より便利なサイトへと進化しました。

スポーツ庁は、引き続き、障害の有無や年齢を問わず、誰もが気軽にスポーツへアクセスできる社会の実現を目指していきます。