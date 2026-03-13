企業のコア業務を自動化・効率化する「AIソリューション」サービスを提供開始

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社のグループ会社で、顧客のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を包括的に支援するバルテス・イノベーションズ株式会社（本社：大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役社長：外山勝利、以下、バルテス・イノベーションズ）は、2026年3月13日（金）より、企業の業務課題をAIで解決する「AIソリューション」の提供を開始いたしました。

本ソリューションは、業務課題の整理から着手し、テキスト・音声・画像・数値など複数のデータを横断的に扱うマルチモーダルAIを業務フローに組み込むことで、自動化や効率化を実現します。企業の社内サーバーや閉ざされたネットワーク環境（閉域網）などでの運用も可能です。

サービスサイト：https://www.valtes-innovations.co.jp/service/ai-solution/

■背景

生成AIの普及により、多くの企業で業務プロセスへの活用検討が進んでいます。一方で、PoC（概念実証）にとどまり、本番業務への導入が行われないケースも少なくありません。

その要因の一つとして、ツール導入にとどまり、既存業務との連携や運用設計まで含めた取り組みが進んでいないことが挙げられます。特に医療、金融、研究開発などの業界では、業務システムとの連携や運用環境が導入の課題となる場合があります。

バルテス・イノベーションズではこのような課題に対応するため、AIを単なるツールとして導入するのではなく、企業の業務フローに組み込み、判断・記録・実行までを一体化して活用する「AIソリューション」を提供します。

特長

▷マルチモーダルAIによる業務自動化

テキスト、画像、音声、動画、センサーなど複数のデータを組み合わせたAI処理により、高度な理解・判断を可能とし、現場業務を人のような感覚で捉え処理する技術で業務生産性向上を実現。

▷業務フローに組み込むAI導入

AIツールの導入を目的とするのではなく、企業の業務課題を起点にAIの適用範囲を設計。

業務の「入力」「判断」「記録」「実行」の各プロセスを整理し、AIに任せる領域と人が担う領域を明確にすることで、業務フロー全体の最適化を実現。

▷導入から運用までを一貫支援

バルテス・イノベーションズのクラウド基盤提供や、ローコードプラットフォーム導入のナレッジと組み合わせ、AI環境の構築や既存システムとの連携など、実運用を見据えた導入を支援。

AIの精度検証だけでなく、実運用に必要となるログ管理や例外処理、システム連携まで含めた仕組みづくりを行います。

主な活用例

本ソリューションは、さまざまな業界の業務プロセスに適用可能です。

▷医療・ヘルスケア分野

診療中の医師と患者の会話をAIがリアルタイムで記録し、電子カルテ入力を自動化。

診療記録の入力時間を短縮し、医師が患者と向き合う時間の増加に貢献。

▷施設管理・オフィス管理・セキュリティ分野

顔認証と音声AIを組み合わせた無人受付システムにより、受付対応から入退館管理までを自動化。

受付業務の省人化とセキュリティ強化を同時に実現。

▷マーケティング分野

ターゲット企業のインテント情報をトリガーに、CRMのデータから最適なソリューション案を自動で作成。マーケティングオートメーションツールや社内チャットとの連携により見込顧客の育成を実現。

▷IT・システム運用分野

システムログやメトリクスをAIが分析し、異常（アノマリー）検知から原因特定、復旧対応までを自動化。

一次対応の自動化率向上や障害復旧時間の短縮を支援。

▷その他の活用例

・フロア図面（CAD：Computer Aided Design）解析による設計・積算業務の自動化（設備・建設分野）

・AIによる商談議事録作成や要約、SFA（Sales Force Automation：営業支援システム）入力の自動化（営業・マーケティング分野）

・画像差分検知による検品・外観検査の自動化（物流・製造分野）

今後の展開

バルテス・イノベーションズでは、今後も医療や建設、製造、ICTなどさまざまな業界においてAIを活用した業務自動化ソリューションの提供を拡大していく予定です。AIを既存業務の中に組み込むことで業務プロセス全体の効率化を実現し、企業のDX推進と生産性向上に貢献してまいります。

URL・お問い合わせ先

https://www.valtes-innovations.co.jp/service/ai-solution/

■バルテスグループについて

バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供している本業界のリーディングカンパニーです。上流工程における品質コンサルティング、体系的なテストエンジニアの教育プログラムに加え、生成AIテストツール開発・活用を通じた品質向上にも積極的に取り組んでおります。バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。

【バルテス・ホールディングス株式会社】

企業名：バルテス・ホールディングス株式会社

証券コード：4442（東京証券取引所グロース市場）

代表者：代表取締役会長 兼 社長 田中真史

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座 1-3-15 関電不動産西本町ビル 8F

（東京本社）東京都千代田区麹町 1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル 11F

設立：2004 年 4 月 19 日（2023 年 10 月より持株会社体制に移行）

資本金：9,000 万円

従業員数：980 名（2025 年 12 月末 グループ 8 社計）

ウェブサイト：https://www.valtes-hd.co.jp/

■バルテス・イノベーションズについて

バルテス・イノベーションズ株式会社（VIN）は、ソフトウェア開発・品質保証・クラウドソリューションをトータルで提供する企業です。AWS・Azureをはじめとしたクラウド導入・構築支援をはじめ、システム設計・構築・移行・運用代行、アプリ開発、セキュリティ対応など、多岐にわたるサービスを展開しています。バルテスグループが培った品質向上のノウハウを活かし、豊富な開発経験と高品質な技術力をもってビジネスの成長を支える最適なソリューションを提供します。

【バルテス・イノベーションズ株式会社】

企業名：バルテス・イノベーションズ株式会社

代表者：代表取締役社長 外山勝利

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座 1-3-15 関電不動産西本町ビル 8F

（東京本社）東京都千代田区麹町 1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル 11F

設立：2012年10月17日

資本金：5,000 万円

ウェブサイト：https://www.valtes-innovations.co.jp/