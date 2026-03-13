超大当たりも！ 縁日イベントで賞品をゲットしよう！ ホームランバー『当たりだらけの!?アタルフェス』

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、ホームランバーの体験型ポップアップイベント「当たりだらけの!?アタルフェス」を2026年3月25日（水）から3月27日（金）の3日間イオンモール幕張新都心にて開催いたします。

本イベントは、日本初の当たりつきアイスとして発売した「ホームランバー」ならではの、「当たる」高揚感を感じられるポップアップイベントです。縁日風ゲームにチャレンジし、当たりが出るとホームランバーやオリジナルグッズが当たります。

ぜひ、ご家族やお友達同士で参加し、ホームランバーの世界観である、“当たる楽しさ”を体験してみてください。

◼︎縁日イベント 概要

１. バットで当てる！ホームランバット

バットで野球ボールを当て、大当たりゾーンを狙うゲームとなっています。

体験時間：約5分

２. カードを当てる！歴代ホームラン坊や 神経衰弱

神経衰弱を楽しみながら、歴代ホームラン坊やの絵柄を揃えるゲームとなっています。

体験時間：約5分

３. 弾いて当てる！野球スマートボール

ミニ野球ボールをはじいて当たりを狙う、ゲームとなっています。

体験時間：約5分

※縁日イベントイメージ◼︎当たりだらけのホームランバーおみくじ 概要

ホームランバーおみくじを引いて頂き、当たりが出た方には豪華賞品をプレゼントいたします。

当たりだらけのおみくじとなっておりますので、ぜひ挑戦ください！

・当たり ：ホームランバー１本

・大当たり ：ホームランバー１本+パスケース

・超大当たり：ホームランバー１本+過去のホームラン賞の賞品（オリジナル抱き枕or寝袋）

※どちらかお選びいただけます

◼︎イベント概要

名称：ホームランバー「当たりだらけの!?アタルフェス」

期間：2026年3月25日（水）～3月27日（金）

開催場所：イオンモール幕張新都心 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1

※グランドモール 1F「グランドコート」

内容： ・縁日イベント

１. バットで当てる！ホームランバット ※1組ずつチャレンジ可能

２. カードを当てる！歴代ホームラン坊や神経衰弱 ※同時に2組ずつチャレンジ可能

３. 弾いて当てる！野球スマートボール ※同時に4組ずつチャレンジ可能

※１.２.はどちらか1つのみ参加可能。

※１.～３.のイベントは1組1名のみ参加可能です。3人家族で参加する場合、

代表者1名のみがアトラクションを体験できます。

「当たりだらけのホームランバーおみくじ」の当たり賞品のホームランバーは参加者全員分

お渡し致しますが、大当たり、超大当たりの賞品は1組につき1つのお渡しです。

・当たりだらけのホームランバーおみくじ

賞品：当たり ：ホームランバー１本

大当たり ：ホームランバー１本+パスケース

超大当たり：ホームランバー１本+オリジナル抱き枕or バット型クッション

（どちらかお選びいただけます）

【ホームランバーとは】

1960年に日本初の当たりつきアイスとして発売した「ホームランバー」は、今年で発売6５年となるロングセラー商品です。世相を反映した当たりの賞品も人気で、過去には空とぶ円ばんUFOやスピードガンといった景品が人気を博し、最近はオリジナル抱き枕やオリジナルパスケースも賞品に登場しました。これまでも、これからも、当たりつきのワクワク・ドキドキ感をお届けします。

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間/9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/