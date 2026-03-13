花王ヘアケアブランド「MEMEME」新Web CMを3月13日より放映開始

　花王のハイプレミアムヘアケアブランド「MEMEME」は、ブランドアンバサダーの『MEOVV（ミヤオ）』が出演する新Web CMを２０２６年3月13日より放映開始いたします。今春誕生の新シリーズ、毛先まで軽やかに弾むさらツヤ髪へ導く“スムースブーストシリーズ”の発売にあわせた公開となります。




　今回のWeb CMでは、「さらさら艶めく、無敵モードのさらツヤ髪へ」というキャッチコピーのもと、何気ない瞬間にも無敵に輝く自分を表現しています。全員がロングの黒髪をなびかせ、「サラサラでツヤのある仕上がり」を求めるトレンドに応えた“スムースブーストシリーズ”の特徴を描きました。MEOVVの5人のメンバーが、日常のふとした瞬間に髪をきらめかせたり、まるで無重力の中にいるかのように髪を舞わせたりするシーンが魅力となっています。



■CM概要

・タイトル　：花王 MEMEME スムースブーストシリーズ - with MEOVV 30秒 CM


・放映開始日：2026年3月13日


・動画URL　：https://www.youtube.com/watch?v=-QaUavj4UKQ



■CMストーリー

　「EASY BREEZY」をコンセプトに、髪も商品の使い心地も無重力のように軽やかな印象を与える映像となっています 。横断歩道やランニングマシンなどの平凡な日常から始まり、LEDを駆使した強烈なビューティイメージを経て、クライマックスでは宇宙や月面をイメージした無重力空間へ。『何気なくて、なんでもない瞬間こそ、無敵に輝け。』を体現するようなメッセージが込められています。






■出演者プロフィール

【MEOVV】




ワイルドそしてマイルドに心を揺さぶる、唯一無二の存在「MEOVV」


THE BLACK LABELを率いるメガヒットプロデューサーTEDDYが手掛ける、THE BLACK LABEL初のガールズグループ「MEOVV」は、SOOIN（スイン）・GAWON（ガウォン）・ANNA（アンナ）・NARIN（ナリン）・ELLA（エラ）という5人のメンバーから成る。デビュー前から大きな注目を集めており、メンバーそれぞれが持つ確かな実力とカリスマ性が目を惹いている。多彩な魅力とパワーで、 人々を魅了する次世代グローバルアイコンとして浮上した。



■ブランド概要

　「MEMEME」は、「PLAY! ME<毎日過去最高のわたしを楽しもう>」というブランドコンセプトのもと、髪も気分も弾むブーストケア体験を提供します。


　新登場の”スムースブーストシリーズ”は、髪の「さらツヤ感」にフォーカスし、軽やかな手触りを実現。自分の「好き」を大切にし、理想の自分をめざす人たちに向け、毎日鏡の前に立つ自分の気分を高める存在になりたいと願っています。



■商品概要

ミーミーミー　スムースブーストシャンプー


くせ・うねりも伸ばしやすく、毛先まで軽やかに弾む無敵モードのさらツヤ髪へ



・すぐにモコモコ泡立ち、サッとすすげる


・うるおい感は残しながらすっきり洗える


・髪を均一に守るベースアップ技術採用


・ビタミン・ミネラル美髪MIX成分*1配合（保湿）


・ダメージ補修成分*2配合


　～キューティクルと、髪内部にアプローチ～


・さらツヤブースト美容液成分α*3配合（ツヤ付与）


・アミノ酸系洗浄成分*4使用


・サルフェートフリー／ノンシリコーン処方／合成着色料フリー


・UP! ME BLEND　ロゼスパークリング×アンバーの香り






*1 ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）、海藻エッセンス（マコンブエキス）、ポリクオタニウム-52　


*2 ラノリン脂肪酸、シャインセラミド（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）、 PPG-3カプリリルエーテル　


*3 加水分解ケラチン、加水分解シルク、加水分解コンキオリンタンパク、ユーカリ葉エキス、乳酸、リンゴ酸、ベンジルアルコール


*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA



ミーミーミー　スムースブーストトリートメント


次世代型*5 爆発的になじむトリートメント


くせ・うねりも伸ばしやすく、毛先まで軽やかに弾むさらツヤ髪へ


・半透明なうるぷるテクスチャーが瞬時になじむ


・ビタミン・ミネラル美髪MIX成分*6配合（保湿）


・ダメージ補修成分*7配合


　～キューティクルと、髪内部にアプローチ～


・さらツヤブースト美容液成分α*8配合（ツヤ付与）


・サルフェートフリー／合成着色料フリー


・UP! ME BLEND　ロゼスパークリング×アンバーの香り







*5 当社比


*6 ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）、海藻エッセンス（マコンブエキス）、グリセリン


*7 ラノリン脂肪酸、シャインセラミド（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）


*8 加水分解ケラチン、加水分解シルク、加水分解コンキオリンタンパク、ユーカリ葉エキス、 乳酸、リンゴ酸、ベンジルアルコール



ミーミーミー　シャワーヴェールトリートメント（洗い流さないトリートメント）


浸透＆ドライヤー速乾　美容シャワーで、無敵モードのさらツヤ髪へ


ロングプッシュでお風呂上がりにシューッ！広範囲を一気にカバーできる３６０°ヴェール


・熱・摩擦によるダメージ補修＆予防


・寝ぐせがつきにくい


・ベタつかないウォータータイプ


・ビタミン・ミネラル美髪MIX成分*9配合（保湿）


・さらツヤブースト美容液成分β*10配合（ツヤ付与）


・ダメージ補修成分*11配合


・MORE UP! ME BLEND　ロゼスパークリング×ネモフィラの香り







*9 ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）、海藻エッセンス（マコンブエキス）、DPG


*10 加水分解ケラチン、加水分解シルク、 加水分解コンキオリンタンパク、 γ-ドコサラクトン、ユーカリ葉エキス、ポリシリコーン-９


*11 ラノリン脂肪酸



ミーミーミー　スムースブーストオイル


瞬間！無敵モードのさらツヤ髪へ


夜のケアにも朝のスタリング仕上げにも、手肌にも使えるマルチオイル


・ダメージ補修＆保湿


・ベタつきにくく、さらっとまとまるツヤやかな質感


・ビタミン美髪MIX成分*12配合（保湿）


・18-MEA*11配合（補修）


・さらツヤブースト美容液成分γ*13配合（ツヤ付与）


・MORE UP! ME BLEND　ロゼスパークリング×ネモフィラの香り






*11 ラノリン脂肪酸


*12 ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）、マカデミア種子油


*13 γ-ドコサラクトン、オリーブ果実油、安息香酸アルキル（C12-15）



ミーミーミー　さらツヤエフェクターミスト（スタイリングオイルミスト）


手ぐしで即さらさら実感！　さらツヤ髪エフェクト


・紫外線などのダメージ補修


・日中の浮き毛・からまりを抑える


・するんとなめらかな指通り


・ベタつかず重くなりにくい


・持ち運びにも！　日中もサッと さらツヤブースト


・ビタミン・ミネラル美髪MIXエッセンス*14配合（保湿）


・ダメージ補修成分*8配合


　～キューティクルと、髪内部にアプローチ～


・さらツヤブーストセラム*15配合（ツヤ付与）


・MORE UP! ME BLEND　ロゼスパークリング×ネモフィラの香り







*8 ラノリン脂肪酸、シャインセラミド（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）


*14 ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）、海藻エッセンス（マコンブエキス）、水添ポリイソブテン　


*15 γ-ドコサラクトン、ユーカリ葉エキス、加水分解シルク、ポリシリコーン-9



■「MEMEME」ブランドサイト・公式SNS

ブランドサイト(https://mememe-official.jp/) 　Instagram(https://www.instagram.com/mememe_boost_jp/)　X(https://x.com/mememe_boost_jp) 　TikTok(https://www.tiktok.com/@mememe_boost_jp)


■関連情報

～花王、ヘアケアブランドのフォーメーションを完成、事業変革を加速～新ブランド第三弾 「MEMEME」発売(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2025/20250729-001/)



花王、ハイプレミアムヘアケアブランド「MEMEME（ミーミーミー）」シリーズを拡充　毛先まで軽やかな、さらツヤ髪へ導く “スムースブーストシリーズ”発売(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2026/20260127-002/)