【関西】【J-AIR】J-AIRは創立30周年を迎えます

日本航空株式会社

2026年3月13日

株式会社ジェイエア

株式会社ジェイエア（本社：大阪府池田市、代表取締役社長：武井 真剛、以下「J-AIR」）は、2026年8月8日に創立30周年を迎えます。

1996年にJALグループの翼として広島西飛行場（旧広島空港）を拠点に、4機の保有機材で運航を開始して以来、リージョナルエアラインとして地域と地域を細やかに結び、移動を通じた価値を提供してきました。現在では32機の保有機材で28空港38路線を運航するまでに成長し、航空機の運航にとどまらず、空港マルシェ「ITAMI空の市」で就航各地の魅力を発信するなど、地域活性化にも取り組んでいます。日頃よりご愛顧いただいているお客さまや関係各所の皆さまのご支援により、創立30周年という大きな節目を迎えることができました。2026年度は1年を通してさまざまな企画を実施し、30年間の感謝の意を皆さまにお届けしながら、人と人、地域と地域の新たなつながりを創出してまいります。

【（参考）J-AIR30年間の保有機材】

1991年～2003年 JS31型機2001年～2018年 CRJ200型機

2009年～現在 E170型機2016年～現在 E190型機【J-AIR創立30周年記念ロゴ】

30周年企画のシンボルとなる記念ロゴを制作しました。

こちらの記念ロゴは、特別機をはじめ、機内装飾品やオリジナル記念グッズなど、30周年企画のあらゆる場面で使用してまいります。機内でのひとときから皆さまのお手元に届くアイテムまで、記念ロゴを通じて感謝の気持ちをお届けします。

ロゴコンセプト：日本の自然と地域を結ぶ軌跡

・中央の「30」:

お客さま・地域・社員と共に歩んだ30年間の感謝を象徴

・背景のデザイン:

日本の豊かな自然（空の雲、陸の桜、海の波）を表現

・周囲のライン:

地域と地域を細やかに結ぶJ-AIRのネットワークの軌跡をイメージしました。

【「J-AIR 30th Anniversary JET」運航開始】

2026年4月1日より、後方ドア付近に記念ロゴをあしらった特別な機材の運航を開始します。ぜひ、特別デザインの機体にご注目いただき、30周年の節目を共にお祝いください。

「J-AIR 30th Anniversary JET」概要

対象機材：エンブラエル170型機

※機体番号は決定次第、J-AIRのWebサイトでご紹介します。

対象路線：エンブラエル170型機運航路線

※当日の状況により、運航路線は変更となる可能性があります。

就航期間：2026年4月1日(水)～2027年３月31日(水) ※予定

（イメージ）

【「J-AIR創立30周年記念」搭乗キャンペーン】

30周年にあたり、皆さまへの感謝の気持ちを込めて、対象期間中、J-AIR運航便に2回搭乗いただくことで抽選で素敵な賞品が当たる「J-AIR創立30周年記念」搭乗キャンペーンを実施します。さらに、期間中に30回搭乗いただいた方には、世界で一つだけのネームプレート付き「J-AIR 30th Anniversary JET」モデルプレーンをプレゼントします。搭乗回数が多い上位3名様には別途、豪華な賞品をご用意しています。

この機会にぜひJ-AIR運航便で空の旅をお楽しみください。

キャンペーン概要

対象搭乗期間： 2026年4月1日（水）～6月30日（火）

対 象 便 ： J-AIR運航便

賞 品 ： eJALポイント、大阪国際（伊丹）空港の裏側体験ツアー、ホテル宿泊券など

エンブラー賞 ： ネームプレート付き「J-AIR 30th Anniversary JET」モデルプレーン（30回搭乗でもれなくプレゼント、要エントリー）

そ の 他 ： 応募方法や詳細については、キャンペーン専用サイトをご確認ください。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/jair/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/jair/)

【J-AIR創立30周年特設サイト】

30周年を記念した特設サイトでは、J-AIRのこれまでの歩みを振り返る「歴史」紹介や30周年企画の情報発信を予定しています。

https://www.jair.co.jp/30th-anniversary/(https://www.jair.co.jp/30th-anniversary/)

【その他】

その他、30周年記念グッズの販売や機内装飾、拠点である大阪や就航各地での記念イベントをはじめ、さまざまな企画を予定しています。詳細が決定次第、J-AIRのWebサイトや公式SNS、機内誌などで順次ご案内します。

以上