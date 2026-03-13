PEANUTS×Map Design GALLERYのコラボ商品を販売開始～旅や冒険をテーマに地図とPEANUTSをデザインした雑貨を展開～

株式会社ゼンリン

株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：竹川道郎、以下ゼンリン）は、地図がデザインされた文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」と世界中で親しまれているPEANUTSとのコラボレーション商品をMap Design GALLERYオンラインストアおよび各店舗にて2026年3月13日（金）より販売開始します。

■PEANUTS×Map Design GALLERY コラボ商品ページ：https://www.mapdesigngallery.com/blogs/pickup/peanuts

■スヌーピーと仲間たちが楽しく地図の中を旅・冒険しているイメージでアイテムを企画しました

Map Design GALLERYは「地図から始まるつながりを」をブランドコンセプトに、地図を通じて場所と場所、人と場所、思いと想いを結ぶきっかけづくりを大切に商品企画しています。

今回は、スヌーピーや仲間たちの日常のコミュニティを通して、自分らしく生きることや日々の幸せのメッセージを世界中に届けるPEANUTSとコラボレーションしました。「旅・冒険」をテーマに、スヌーピーたちが地図の世界に入りこみ、さまざまな場所を訪れていく様子を描きました。時代や場所に合わせた多彩なコスチュームで登場するスヌーピーと仲間たちに注目いただけたら嬉しいです。

商品ラインアップは、Tシャツ、バッグ、ポーチやピンバッジなど日常を彩り、思わず身に着けて出かけたくなるアイテムをセレクトしました。日々の外出や旅先のおともに、人と場所を結ぶアイテムをぜひご活用ください。

▲商品企画担当 高橋 圭佑（たかはし けいすけ）

＜コラボレーションアイテム 3デザイン概要＞

●「パイレーツ」

ゼンリンが所蔵する古地図を採用し、海賊になったスヌーピーと仲間たちが、古地図を広げて冒険に出かける様子を空想するスヌーピーを描いたデザインです。主人公のスヌーピーは、キャプテン姿で指揮を執ったり、乗組員になって望遠鏡でお目当ての陸地を探したり、古地図上を自由に冒険しています。

●「地図記号」

19種類の地図記号と海・山・町をテーマにそれぞれの場所に合わせたコスチュームを着たスヌーピーをデザインしています。

採鉱地はビーグルスカウト、博物館はハットと革靴スタイル、漁港はマリンルック、果樹園はハットスタイル、温泉はリラックスしたスヌーピーとウッドストック、ヤシ科樹林はサングラスをしたスヌーピーがサーフボードを持つスタイル、城跡はガイドブックを読んでいます。

▲（左上から）採鉱地、博物館、漁港、果樹園、温泉、ヤシ科樹林、城跡の地図記号デザイン

●「九州地方」

九州地方の地図が大きく描かれており、どこを巡ろうか考えているスヌーピーのデザインです。列車や自動車のほか、佐賀県の気球や熊本県の馬など、各県を象徴する乗り物のモチーフを散りばめて、各県を周遊する楽しさを表現しています。

▲（左上から）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の九州地方デザイン

＜コラボレーションアイテム ラインアップ＞

●トートバッグ 3種類 価格：\3,300（税込）

ハンドル（持ち手）が長いので肩に掛けやすく、メインでもサブバッグでも活躍するカジュアルでシンプルなトートバッグです。「パイレーツ」はレッド、「地図記号」は生成り、「九州地方」はブルーの3色展開。

▲「パイレーツ」：レッド▲「地図記号」：生成り▲「九州地方」：ブルー

●ピンバッジ 9種類 価格：「パイレーツ」\1,980（税込)/「地図記号」、

「九州地方」\1,430（税込）

手持ちのスヌーピーグッズと組み合わせたり、バッグや帽子、アウターのアクセントにしたりして楽しめるピンバッジです。「パイレーツ」は、海賊船のキャプテンのスヌーピーと乗組員のスヌーピーの2種類（2個セット）、「地図記号」は、5種類。 「九州地方」は、カラーとモノクロの2種類です。

▲（左上から）「パイレーツ」 コンパスローズ付き、古地図付き/「地図記号」 温泉、博物館、漁港、採鉱地、城跡/「九州地方」カラー、モノクロ

●アクリルキーホルダー 6種類 価格：\1,760（税込）

鍵やカバンに付けたり、コレクターズアイテムとして飾ることができるアクリルキーホルダーです。「パイレーツ」、「地図記号（漁港と採鉱地）」はそれぞれ2種類。「九州地方」は、オープンカーでドライブするスヌーピーと、気球の旅をスヌーピーとウッドストックが楽しんでいるデザインの2種類です。

▲（左から）「パイレーツ」2種/「地図記号」漁港、採鉱地/「九州地方」オープンカー、気球

●ハンカチ 2種類 価格：\1,980（税込）

スクエア型で、使いやすいサイズ感の綿100％のハンカチです。お弁当を包むランチクロスとしても使用できます。デザインは「パイレーツ」と「地図記号」の2種類です。

▲デザイン 「パイレーツ」▲デザイン 「地図記号」

●Tシャツ 2種類2サイズ 価格：\4,180（税込）

大人のキャラクターTシャツコーデにぴったりなシンプルなデザインになっています。「パイレーツ」はグレージュ、「地図記号」はホワイト。サイズ展開は、MとLの2つの展開です。

※本商品はレディースサイズを基準に設計しています。

▲デザイン 「パイレーツ」▲デザイン 「地図記号」

●ポーチ 3種類 価格：\2,530（税込）

内ポケットが1つ付いており、小物整理にぴったりな、コンパクトなサイズ感のポーチです。デザインは「パイレーツ」と「地図記号」、「九州地方」の3種類。

▲デザイン 「パイレーツ」表面、裏面▲デザイン 「地図記号」表面、裏面▲デザイン 「九州地方」表面、裏面

＜参考資料＞

■「Map Design GALLERY」とは

ゼンリンは、地図という身近で便利な「ツール」を「柄・デザイン」として捉え、保有する日本全国の詳細な地図データや、所蔵している西洋製の日本古地図をデザインの題材とした文具や雑貨を多数企画・販売しています。「Map Design GALLERY」は “地図に親しむ空間”をコンセプトに、地図柄アイテムを販売するゼンリン直営の専門店です。

■参考リンク

・Map Design GALLERYオンラインストア

：https://www.mapdesigngallery.com

・Map Design GALLERY LINE公式アカウント

：https://lin.ee/DakYXBP

・Map Design GALLERY公式Instagramアカウント

：https://www.instagram.com/zenrin_mapdesign/

・Map Design GALLERY公式X（旧Twitter）アカウント

：https://x.com/MapDesign_G