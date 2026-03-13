日本財団18歳意識調査結果　第77回「価値観・ライフデザイン」

公益財団法人 日本財団

日本財団（東京都港区 会長 尾形武寿）は、2025年11～12月、「価値観・ライフデザイン」をテーマに77回目の18歳意識調査を実施し、成人年齢前後にある若者の価値観やキャリア、結婚・パートナーシップ、子育てなどに対する考えを聞きました。今回の調査では、同じテーマで2022年12月に実施した第52回調査との時系列比較を行いました。

価値観については、人生において大切にしたいこと（※１）において、「家族」が7ポイント減少して52.6％となりトップから転落し、「自身の好きなことややりたいこと・趣味」がトップとなったほか、「友達」や「恋愛」が減少しました。増加傾向が見られた項目は「資産の形成」等であり、自分自身をより重視する傾向がうかがえました。また、将来暮らしたい場所は、日本国内を選択した割合が3年前より5ポイント増加し88.8％となりました。

結婚・パートナーシップについては、将来結婚を「したい」と回答した割合が7ポイント減少し58.1％、実際に結婚を「すると思う」と回答した割合が6ポイント減少し44.8％となりました。 結婚しないと思う理由（※２）は、「自由を失いたくないから」「子どもを育てたいと思っていないから」が増加しました。男性では、将来結婚を「したい」と回答した割合が9ポイント減少し57.8％、実際に結婚を「すると思う」と回答した割合が8ポイント減少し43.3％、女性では、それぞれ6ポイントと4ポイント減少し、58.2％と46.3％となりました。また、結婚しないと思う理由では、「経済的に難しいと思うから」が男性は増加した一方、女性は減少し、男女差が拡大しました。

子育てについては、将来子どもを「持ちたい」と回答した割合が7ポイント減少し51.5％に、実際に子どもを「持つと思う」と回答した割合は7ポイント減少し38.9％となりました。子どもを持たないと思う理由（※２）は、前回トップだった「金銭的な負担が大きいと思うから」が41.4％と3ポイント減少し、前回次点だった「精神的な負担が大きいと思うから」がトップに並びました。男性では、将来子どもを「持ちたい」と回答した割合が9ポイント減少し51.6％、実際に子どもを「持つと思う」と回答した割合が8ポイント減少し38.6％、女性では、それぞれ4ポイントと6ポイント減少し、51.4％と39.0％となりました。

より詳細な結果とグラフを報告書に掲載しています（※３）。また、報告書では、回答者の家庭の経済社会的地位別の分析も行っています。是非、ご参照ください。

※１ 最大３つまで選択

※２ あてはまるもの全て選択

※３ 本リリースでは質問や選択肢に関する表現を一部簡素化しています。詳細は報告書各設問の結果詳細ページをご覧ください。

■調査概要

調査対象：全国の17歳～19歳男女、計1,000名

実施期間：2025年11月28日（金）～12月3日（水）

調査手法：インターネット調査

調査結果の詳細は、報告書をご覧ください。

https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2026/20260313-118792.html

第77回「価値観・ライフデザイン」結果の概要

【調査結果抜粋】

●将来暮らしたい場所（報告書P17）

●将来結婚したいか（報告書P46）

●将来子どもを持ちたいか（報告書P46）

■18歳意識調査とは

民法の改正に伴い2022年4月には成人年齢も18歳となり、次代を担う18歳の意識を知り、また記録することの重要性が高まっています。日本財団は、選挙権年齢の引下げをきっかけに、2018年10月より、18歳前後の若者の価値観、政治・選挙に対する態度、社会課題の理解などを継続的に調査してきました。過去の調査結果など、18歳意識調査の詳細は以下をご参照ください。

https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/eighteen_survey

【日本財団とは】

痛みも、希望も、未来も、共に。

日本財団は1962年、日本最大規模の財団として創立以来、

人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道

支援など、幅広い分野の活動を推進しています。

https://www.nippon-foundation.or.jp/