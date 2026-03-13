量子コンピューター技術、超高速光計測・干渉制御用途向け可変光遅延装置、Exail社製 「Variable Optical Delay Line」輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Exail社が開発した可変光遅延ライン「Variable Optical Delay Line」の輸入・販売を開始しました。本製品は、光信号の伝搬時間を精密に制御するための可変光遅延装置です。光路長を調整することで、フェムト秒～ピコ秒スケールでの光遅延制御を可能にし、量子技術、光通信評価、干渉計測、超高速光計測などの用途に適しています。「フェムト秒」とは1000兆分の1秒（10⁻¹⁵秒）という極めて短い時間スケールであり、本製品はこの超微小な時間のずれを高精度に制御します。

Exail社は、フォトニクス、ナビゲーション、先進計測分野に向けた高性能技術を開発・提供する企業であり、光ファイバー技術や精密光学機器の分野において豊富な実績を有しています。量子コンピューター技術、光通信、慣性ナビゲーション、海洋観測などの分野に向けて、レーザー・光ファイバー機器、フォトニクスコンポーネント、精密計測装置など幅広い製品群を展開しています。Exail社の製品は、高い信頼性と安定性を備えた設計により、研究機関や大学、産業用途など多様な分野で採用されています。特に光ファイバー技術を活用したフォトニクス製品に強く、精密計測や先端研究用途における高品質なソリューションを提供しています。

本製品は、高精度な機械制御による光路長調整により、広帯域光信号に対して安定した遅延制御を実現します。さらに、光ファイバー結合構成に対応しており、既存の光通信システムや光学測定環境へ容易に組み込むことが可能です。パルスレーザーのタイミング調整や干渉制御など、精密な時間制御が求められる研究・開発用途において幅広い活用が期待されます。

当社では、Exail社が展開する量子技術・光通信・精密計測分野向けの各種フォトニクス製品も取り扱っています。レーザー制御システム、光ファイバー機器、光計測装置など、用途に応じた最適な製品のご提案が可能です。その他の同社製品や、300社を超える海外メーカーの製品・10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っています。下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/exail/variable-optical-delayline/

https://www.symphotony.com/wp-content/uploads/exail-datasheet-vodl-kokyo.pdf

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

■ 仕様