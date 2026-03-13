バーチャル＆リアル展示会「FROM ARTIST U-25 EXHIBITION」で作品を展示する6名の新進気鋭アーティストたちをご紹介！

BUSCA合同会社

BUSCAが運営するアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」主催の次世代アーティスト発掘・支援を目的とした「U-25 EXHIBITION」プロジェクト。3月14日には、Vがワールド制作を行ったVRChat特設ワールド「U-25 EXHIBITION」がオープン。3月23日・24日には中目黒 目黒川沿いギャラリースペースにてリアル展示会が行われます。

目次

1：「U-25 EXHIBITION」プロジェクト概要

2：バーチャルギャラリー「FROM ARTIST VIRTUAL GALLERY」概要

3：「バーチャル観覧ツアー」とは3.1VRChat 特設ワールド「U-25 EXHIBITION」

3.2：リアル展示会「U-25 EXHIBITION」

4：FROM ARTISTとは

4.1：会社概要

「U-25 EXHIBITION」プロジェクト概要

アートマーケットプレイス「FROM ARTIST」が主催する「U-25 EXHIBITION」プロジェクトは、次世代アーティストの発掘・支援を目的とした企画として、6名の新進気鋭のアーティストが採択されています。採択されたアーティストが発表する場として、VRChatとリアル会場での展示が予定されています。Vは、本プロジェクトにおけるVRChat会場並びに、イベント運営を担当いたしました。

参加アーティスト：上田禅、OR、忍足ようこ、あきらそみや、網代 親宏、サナ

主催：FROM ARTIST（BUSCA合同会社）

バーチャルギャラリー「FROM ARTIST VIRTUAL GALLERY」概要

エントランス

本ワールドは、３つのエリアに分けられた空間で展示されています。

白を基調とした清潔感あるArea Aは、私たちの生活の地続きにある「日常」や、普遍的な感性を表現しています。黒を基調とした洗練されたArea Bは、創作の苦悩や、自分自身と深く向き合う内省の時間をイメージしています。そして最後の部屋となるArea Cは、鮮やかな色彩が溢れる空間が広がります。３つの空間を通じ、「U-25」という若い才能が解き放たれ、未来への明るい展望や「自由」を表現したエリアです。

【Area A】日常とクラシック

【Area B】静寂と内省

【Area C】自由と祝福

本ワールドの入り口に掲示されたポスターには、メタバースならではのちょっとした仕掛けがあります。ギャラリーに入る前に、ぜひ、じっくりご鑑賞くださいませ。

すべてのエリアを巡り終えた後、もう一度同じポスターを眺めた時、描かれたモチーフがあなたに語りかけます。アーティストたちが込めたメッセージが、より鮮明に伝わるはずです。

「バーチャル観覧ツアー」とは

特設ワールドの公開を記念し、2026年3月14日（土）および15日（日）の2日間、いずれも21:00よりVRChat内にて「バーチャル観覧ツアー」を開催いたします。

本イベントでは、豪華インフルエンサーをゲストに迎えて共に展示作品を巡るメインツアーに加え、展示作家本人から直接、制作秘話や作品に込めた想いを聞くことができる「ぷちツアー」などをご用意しました。バーチャル空間だからこそ実現できる、アーティストやゲストとの親密な距離感で楽しむ新しい形のアート体験を、ぜひこの機会にご堪能ください。

VRChat 特設ワールド×リアル展示会「FROM ARTIST U-25 EXHIBITION」

ワールド名：FROM ARTIST VIRTUAL GALLERY

公開日：2026年3月14日(土)

プラットフォーム： VRChat（PC専用ワールド）

制作・イベント運営：株式会社V

ワールド制作：Ucchiey

リアル展示会「U-25 EXHIBITION」

開催日時：2026年3月23日(月)12:00～18:00／3月24日(火)12:00～17:00

開催場所：中目黒 目黒川沿いギャラリースペース(https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92153-0061+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E7%9B%AE%E9%BB%92%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%98+%E5%B7%9D%E4%BD%8F%E3%83%93%E3%83%AB/@35.6397896,139.7040422,16z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b39087546b7:0x5059516aac6da7b9!8m2!3d35.6397896!4d139.7040422!16s%2Fg%2F12hqv6v8y?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDIyNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=7c346501-5369-4591-a144-4de5b2d3453c)

FROM ARTISTとは

日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」は、作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

FROM ARTIST公式HP(https://from-artist.com/)

FROM ARTIST公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCVhqVe8RVpRsrLI97v1buAQ)

会社概要

会社名：BUSCA合同会社

所在地：〒311-4144 茨城県水戸市開江町2081-10

代表者：代表社員 戸井田翔馬

事業内容：BUSCA合同会社は、アート・マーケティング・教育の分野において、アイデアを形にし成果へと導くクリエイティブカンパニーです。 日本最大級のアートマーケットプレイス「FROM ARTIST」の運営を中心に、アーティストのDtoC（Direct to Consumer）支援、企業のブランディング・マーケティング支援、およびWEBメディアの運営を行っています。

URL：https://www.busca-llc.com/