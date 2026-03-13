世代を超えた豪華共演が実現！Charの古希を記念した一夜限りの祝祭“Purple Phase Jam”が待望の映像化

株式会社ZICCA

日本を代表するギタリストのCharの古希（70歳）を盛大に祝うスペシャル・ライブの模様を収めた映像作品『Char Nippon Budokan Live 2025 - Purple Phase Jam』が、3月31日（火）にZICCA RECORDSから発売される。

2025年7月4日（金）、記念すべきバースデイ・パーティの会場となったのは東京・日本武道館。ステージの下手には、大阪でライブを行なうミュージシャンたちが通い続ける老舗ダイニングバー『ポテトキッド（POTATO KID）』がサブステージとして出店しており、酒場に集った気の置けない仲間たちの演奏に導かれてCharが登場し、節目を祝う一夜限りの祝祭がスタートした。

ライブでは、キャリアの原点とも言えるスモーキー・メディスンから、世の中にCharという天才ギタリストの存在を知らしめたソロ期、音楽シーンに甚大な爪痕を残した不世出のロック・トリオ＝Johnny, Louis & Char（以下JL&C）、盟友・石田長生とともに自由な感性を音楽で表現してみせたBAHO、さまざまな経験に裏打ちされた感性から生み出された近年の楽曲に至るまで、半世紀以上に及ぶキャリアを名曲の数々で彩っていく。

国内屈指の名手たちがステージに華を添える共演も必見で、金子マリ／鳴瀬喜博／佐藤準／古田たかしによるスモーキー・メディスンを皮切りに、はたけ（シャ乱Q）や春畑道哉（TUBE）を迎え入れて存分にギターを歌わせた魅惑のインストゥルメンタル・ナンバー、佐藤タイジ／西慎嗣／奥田民生とともに忌野清志郎と共作した「かくれんぼ」を見事なコーラスワークで歌いあげたアコースティック・セッション、愛息JESSEとともにラウドな轟音を響かせた「ONE MORE TIME」、野村義男／Rei／山内総一郎／ZAXというスペシャル編成で狂熱のジャム・セッションをくり広げた「Uncle Jack」、ギター・レジェンド同士による19年ぶりのコラボレーションが大きな話題を呼んだ布袋寅泰との「SIDE BY SIDE」、これからのロック・シーンを牽引していくであろう山岸竜之介と並木瑠璃を招き入れて披露した代表曲「Smoky」まで、そのすべてがハイライト・シーンと呼べるほど濃密な時間が収録されている。

中でも、ライブ中盤に披露された“金子ノブアキ、KenKen＆Char”によるJL&Cトリビュートは圧巻で、時空を超えて轟音のヘヴィ・グルーヴで鳴り響く「からまわり」は、今回のライブを象徴するようなドラマチックなワンシーンだと言えるだろう。観る者の涙を誘うKenKenの感動的なMCと合わせて、ぜひチェックしてほしいポイントだ。

本作からは、同じ時代を駆け抜けた仲間から今後の音楽シーンを担っていくだろうティーンまで、それぞれが楽器を手に魅力的な音楽空間を創り上げていく様子が画面越しに感じ取れるはずだ。Charという不世出の音楽家が、エレクトリック・ギターを手に世代を超えて創り上げた巨大なミュージック・ファミリーによる最高に幸せな一夜を、心ゆくまでじっくりと味わってほしい。

また、本作のリリースを記念し、豪華特典を封入した「完全予約限定盤スペシャルBOX」の発売が決定した。本編映像に加え、ここでしか見ることのできない貴重なインタビューを収録した特典映像ディスクを同梱。さらに、当日の熱狂を真空パックしたライブ音源CD（2枚組）や、Charの表情を間近に捉えた全70ページの豪華フォトブック、さらには本公演を象徴するオリジナル・バンダナやピンバッジ、コースターといったメモリアルな限定グッズが多数封入される。

本アイテムは数量限定の先着順販売となっており、規定数に達し次第、受付終了となる。古希を祝う歴史的一夜を完璧な形で手に入れられるこの機会を、ぜひ逃さないでほしい。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m0vUUNEUQsw ]

商品概要

- [初回盤] 限定BOX 版：\25,000（限定BOX + 初回盤特典Tシャツ、トートバッグ）- [初回盤] 通常BOX版：\15,000（通常BOX + 初回盤特典Tシャツ、トートバッグ）- 限定BOX版：\16,000（下記限定BOX封入品一式）- 通常BOX版：\7,000

[限定BOX 封入品]：

収録内容

- Blu-ray/2DVD＋2CD- フォトブック（70P）- 歌詞ブックレット（16P）- ポスター2種- ポストカード4種- ステッカー2種- バンダナ1種- ピンバッジ2種- コースター2種[初回盤] 限定BOX 版：Blu-ray / 2DVD＋2CD / フォトブック（70P） / ステッカー / ポスター / バンダナ /ピンバッジ / コースター[初回盤] 通常BOX版：通常Box + 初回盤特典Tシャツ、トートバッグPurple Phase Jam Pocket T-ShirtPurple Phase Jam Tote bag

[Blu-ray / DVD]（本編120min）

1. Purple Phase Jam

2. Show What You’ve Got Inside Of You feat. Smoky Medicine

3. Tokyo Night

4. 空模様のかげんが悪くなる前に

5. Tomorrow Is Coming For Me

6. The Leading Of The Leaving feat. はたけ

7. I Feel Free feat. 春畑道哉

8. かくれんぼ feat. 奥田民生

9. 籠の鳥 feat. 奥田民生, 西慎嗣, 佐藤タイジ

10. からまわり feat. 金子ノブアキ, KenKen

11. Would You Like It feat. 金子ノブアキ,KenKen,金子マリ, Martha, Hao

12. One More Time feat. Jesse, 金子ノブアキ, KenKen

13. Uncle Jack feat. 山内総一郎, Rei, ZAX

14. Side By Side feat. 布袋寅泰

15. Smoky feat. 山岸竜之介, 並木瑠璃

16. Natural Vibration

Special Features [特典映像]（24min）：Char Purple Phase Jam Special Interview

[CD]

Disc 1

1. Purple Phase Jam

2. Show What You’ve Got Inside Of You

3. Tokyo Night

4. 空模様のかげんが悪くなる前に

5. Tomorrow Is Coming For Me

6. The Leading Of The Leaving

7. I Feel Free

8. かくれんぼ

9. 籠の鳥



Disc 2

1. からまわり

2. Would You Like It

3. One More Time

4. Uncle Jack

5. Side By Side

6. Smoky

7. Natural Vibration

発売日

商品名：Char Nippon Budokan Live 2025 - Purple Phase Jam -

発売日：2026年3月31日（火）（Zicca.net（https://www.zicca.net/）にて発売）

※ 一般流通発売日：4月29日（水）

発売元：ZICCA RECORDS

特設サイト：https://www.char-live-purplephasejam.com/

ティーザー動画：https://youtu.be/m0vUUNEUQsw

