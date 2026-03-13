4/1(水)『令和の最新入社式』はAIを活用しAIで繋がる！

株式会社ワールドホールディングス

株式会社ワールドホールディングスは、2026年4月1日（水）、約1060名の新入社員が全国17箇所から参加する『2026年度合同入社式』を対面とオンラインのハイブリッドにて開催します。式中はAIを活用した参加型アトラクションを多数行い、新入社員と先輩社員、そして会社が繋がりを感じられる次世代型の入社式として開催いたします。

本入社式は、50社を超えるグループ企業と6万人以上の社員を擁するワールドホールディングスの結束を象徴する取り組みです。東京タワーを舞台に、全国の新入社員がリアルとオンラインでつながり、「人」が活き活きと輝き、活躍できるステージをより多く提供し活力にあふれた社会を作ることを使命とし未来への第一歩を踏み出します。

ご家族の皆様にも安心していただけるよう、グループ全体で新入社員の成長を温かく支える体制と文化を可視化します。

トピック１.

AI社長が登場するチームビルディング

新入社員向けのチームビルディング研修では、株式会社ワールドホールディングスグループ最大の中核企業である株式会社ワールドインテックの栗山社長がAIとして登場。物語の中でシステムの不具合により一時的に“暴走”する設定となり、参加者同士が協力しながら課題解決に挑むストーリー型プログラムを実施します。立場や部署を越えて知恵を出し合い、対話と連携によってミッションをクリアしていく体験を通じて、入社直後から“仲間と働く”実感を育み、主体性とチームワークの重要性を自然に学べる設計としています。

▲チームビルディング研修に登壇するAI栗山勝宏社長

トピック２.

先輩社員700人から新入社員へのメッセージを歌詞にしたAI応援歌を初披露

2025年10月に行われた内定式において「入社を前にした気持ち」を内定者にヒアリング。「専門的な知識やマナーなどを覚えられるか不安」「いち早く仕事を覚えて、必要とされる人材になりたい」といった声が挙がりました。そこで、不安や期待の声に先輩700人が応える「アンサーソング」としての位置づけで新入社員へのメッセージソングを作成。新入社員の”入社にかける想い”や”会社のイメージ”、先輩社員が語る”会社の魅力”や”応援メッセージ”について、キーワードを盛り込み、生成AIにて楽曲「STARTー君のペースでー」完成いたしました。

入社式の締めくくりに、新入社員全員の顔写真が入った動画を放映しながら初披露し、会場全体を包み込みます。

メッセージソング「START ― 君のペースで ―」歌詞

はじめの朝 少し早い道

緊張と期待を胸に抱えて

見慣れない景色の中で

深呼吸して 歩き出した

誰もがみんな 最初は同じ

不安な心 隠しながら

だけど笑顔が迎えてくれた

「ようこそ」その声に救われた

一歩ずつでいい ゆっくりでいい

転んだって立ち上がればいい

ひとりじゃないよ そばにいるから

未来へ続く道 進んでいこう

信じて 君のペースで

うまくいかない日もあるけれど

悔しさだって明日に変わる

涙がこぼれそうな夜は

空を見上げて 思い出して

手を伸ばせば いつだってほら

支える声が聞こえてくる

力を合わせて歩いていこう

仲間がいること忘れないで

一歩ずつでいい 焦らなくていい

昨日より少し前に行けたなら

小さな光が照らしてくれる

未来の自分が笑っているよ

大丈夫 君はできる

夢の続きへ 胸を張って

新しい世界を迎えにいこう

どんな明日も 恐れなくていい

仲間とつかむ 大きな未来へ

羽ばたこう 勇気のままに

トピック３.

入社式の模様を新入社員の家族向けにYouTube配信

新入社員の家族、母校の先生、既存社員向けに個別視聴用のURLを発行して生配信。

家族等に会社について知ってもらうことで、企業としての姿勢や人材育成への考え方を共有し、入社後の安心感や信頼感の醸成につなげる他、転職が一般化している時代において、定着率向上に繋げる狙いがあります。

【開催概要】

『2026年度ワールドホールディングス合同入社式』

日時：2026年4月１日（水）14時～16時半

参加人数：約1,200名

メイン会場：RED TOKYO TOWER

〒105-0011東京都港区芝公園4‐2‐8TOKYO TOWERフットタウン内5階

【合同入社式の目的・ゴール】

１.新入社員の社会人デビューを、生涯に残る感動の門出とする

２.新入社員の不安を和らげ、期待とやる気に満ちたスタートを後押しする

３.全社員が一体となって新メンバーを温かく迎え入れる絆を育む

４.若手社員のアイデアを活かし、次世代が主役になれる創造の場を創出する

【ワールドホールディングスについて】

不動産ビジネス、人材教育ビジネス、情報通信ビジネス、農業公園ビジネスを軸に、人と社会の未来を支える多角的な事業を全国で展開する企業グループです。世界中にあらゆる『人が活きるカタチ』を創造することで、人々の幸せと社会の持続的発展を実現する」というパーパスのもと、今後も従業員一人ひとりが、それぞれの個性と能力を最大限に発揮できるよう、働きがいのある環境づくりに積極的に取り組んでまいります。



社名：株式会社ワールドホールディングス

本社：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1福岡朝日ビル6F

広報：〒105-0021 東京都港区東新橋2-14-1NBFコモディオ汐留4F

売上高：2,843億円（2025年12月期実績）

従業員：60,880名【連結】（2025年12月末現在）

グループ会社：52社

人材教育ビジネスを主軸に不動産ビジネス、情報通信ビジネス、農業公園ビジネスと

幅広い領域で事業を展開



ワールドホールディングスコーポレートサイト

https://world-hd.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ワールドホールディングス 広報IR室

TEL：03-3433-6005 Email：irinfo@world-hd.co.jp