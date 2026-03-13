『2k540 AKI-OKA ARTISAN』開業15周年開幕　3月20日(金)～22日(日)『OPEN FESTIVAL』開催！

株式会社ジェイアール東日本都市開発

■JR秋葉原駅～御徒町駅間の鉄道高架下に位置する“日本のものづくり”をコンセプトにした商業施設『2k540 AKI-OKA ARTISAN（ﾆｰｹｰｺ゛ｰﾖﾝﾏﾙ ｱｷｵｶ ｱﾙﾁｻ゛ﾝ）』（以降、「2k540」）は2026年9月にグランドオープンから15周年を迎えます。

15周年を記念して、2026年3月から12月にかけて、アニバーサリーイヤーとしてさまざまな語りたくなる“モノ”づくりの魅力を発信していきます。

■3月20日(金)～22日(日)の3日間には、アニバーサリーイヤーのスタートイベント『OPEN FESTIVAL～ものづくりを深める、広める高架下～』を開催します。開業から15年間多くの作り手とつながり、日本のものづくりを発信してきた2k540で、これからさらにものづくりを深め、広まっていくことを願い、皆さまに楽しんでいただけるさまざまな企画をご用意しています。ものづくりが高架下からまちへ染み出す”OPEN”な”FESTIVAL”をぜひお楽しみください！