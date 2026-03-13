人類未踏の聖域へ--日中合同隊『ナムチャ・バルワ初登頂』の軌跡を振り返る

公益社団法人日本山岳会

公益社団法人日本山岳会（所在地：東京都千代田区、会長：橋本しをり）は、2026年3月16日（月）、連続講座【山岳会のヒトとモノ】の第5回として、1992年に成し遂げられた東チベットの至宝「ナムチャ・バルワ（7782m）」初登頂をテーマにした講演会を開催いたします。

■ 開催の背景：世界最後の空白部への挑戦

東チベットのヤルンツァンポ川大屈曲点に聳えるナムチャ・バルワは、かつて「未踏の世界最高峰」と呼ばれた難攻不落の山でした。常に雲に隠れ、激しい降雪と雪崩に阻まれるこの山に、日本山岳会と中国登山協会による合同隊は2年にわたり挑みました。 1991年の1次隊では、不慮の雪崩事故による隊員の喪失という悲劇に見舞われ撤退。しかし、翌92年の2次隊は、2mの雪下に埋没した装備を掘り起こし、懸垂氷河での過酷なビバークを乗り越え、ついに人類初の頂に立ちました。

■ 本講座の見どころ：伝説の隊員たちが再集結

本講座では、当時の登山隊長を務めた重廣恒夫氏をはじめ、歴史的登攀を共にした隊員たちが参集。貴重な当時の映像や写真とともに、極限状態での決断や不屈の精神、そして現代の登山にも通じる気象・雪崩対策の要諦を語り尽くします。

ナムチャ・バルワ

【開催概要】

日時： 2026年3月16日（月） 18:30～20:30（受付開始 18:00）

会場： 日本山岳会ルーム104室（千代田区四番町5-4）および Zoom配信

講師： 谷山 宏典 氏（ライター）、古野 淳 氏（前日本山岳会会長）

協力： 重廣 恒夫 氏（日本ナムチャ・バルワ合同登山隊 登山隊長）ほか

参加費： 無料（事前申込不要）

定員： 会場先着35名（オンラインは制限なし）

主催： 日本山岳会 資料映像委員会・記念事業委員会エベレストPJ

【参加方法】

会場聴講： 直接会場へお越しください。

オンライン聴講： 以下のZoom詳細よりご入室いただけます。

URL: https://us06web.zoom.us/j/82862144606?pwd=6anY1LHxTZm47y9BG6wdThZKXhoq3K.1

ミーティングID: 828 6214 4606 ／ パスコード: 054448

