HELLO ! SPRING ニューヨーク発祥のベーカリー「THE CITY BAKERY」が、春限定「さくらマフィン」をスタート。

THE CITY BAKERY の春限定

株式会社フォンスSAKURA MUFFIN 2026桜の季節限定、「さくらマフィン」。

春の人気商品「さくらマフィン」がスタート。ほんのりとほうじ茶が香る大納言小豆を練り込んだ生地に、あっさりとした桜あんを添えました。口に含むとふわりと広がる、豊かな桜の風味をお楽しみください。コーヒーとも好相性の一品は、春限定：３月から各エリア、“桜の終わる頃まで”の販売です。

＊ 店舗により取り扱いが異なります。

＊ エリアにより販売終了日が異なります。

THE CITY BAKERY の定番

●NYレシピを受け継いだ、THE CITY BAKERYの代名詞

THE CITY BAKERYの代名詞「プレッツェルクロワッサン」。

1990年、マンハッタンのユニオンスクエアに開業したTHE CITY BAKERY。お店の代名詞「プレッツェルクロワッサン」はクロワッサンとプレッツェルを融合させるという、当時でも斬新な発想が評判を呼び、瞬く間にロウアーマンハッタンの朝食の定番となりました。

甘みのある生地に岩塩とゴマを振りかけた、甘じょっぱさがクセになる一品は、2013年の日本上陸以来、今もなお看板商品として人気を誇ります。このほか「プレッツェルクロワッサン」を使った、ボリューミーなサンドイッチもご好評です。全国のベーカリー店舗でお求めください。

●ペイストリーやアメリカンクッキーは、オンラインショップでも！

「コーンブレッド」や「マフィン」、「アメリカンクッキー」も人気の定番商品です。お近くに店舗がない方や、忙しい日々を送る皆さまにご好評の“オンラインショップ”では、ベーカー手づくりの商品を冷凍便でお届けしています。おススメの「CBアメリカンクッキーBOX」5枚入りは、５種類を自由に選べるようになりました！お好みの組み合わせをお楽しみください。冷凍庫にあるとうれしいスイーツとして、大切な方へのギフトとして、ぜひご利用ください。

「コーンブレッド」や「マフィン」など人気のペイストリーが、冷凍便で届きます。５種類を自由に選べるようになった「［自由に選べる!!］CBアメリカンクッキーBOX」5枚入り。ONLINE SHOP はこちら :https://shop.thecitybakery.jp/SHOP/202177/250771/list.html

THE CITY BAKERY

● ABOUT THE CITY BAKERY

1990年、ニューヨーク・ユニオンスクエアに開業したベーカリー。創業者モーリー・ルービンは、TV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは、瞬く間にニューヨーカーから愛されました。日本では2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・神奈川・京都・名古屋・広島・仙台など全国に展開。各地で「街（CITY）のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。

・公式 HP：thecitybakery.jp(https://thecitybakery.jp/)

・公式 instagram：citybakeryjapan(https://www.instagram.com/citybakeryjapan/)