pamxy、再生数・登録者数の伸び悩みを打破する「YouTube運用改善チェックリスト」を無料公開。自社メディアでのノウハウ連載第2弾も同時解禁

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援を行う株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のYouTube活用における成果最大化を支援するため、「YouTube運用改善チェックリスト（PDF）」の無料配布を開始いたしました。

あわせて、自社メディア「marke-driven」にて展開中のYouTube運用ノウハウ連載において、第2弾コンテンツとして「YouTubeが伸びない原因を特定し、チャンネルを成長させるための8つのポイント」を公開したことをお知らせいたします。

本施策を通じて、データに基づいた「視聴者ファースト」の運用体制の構築を支援し、企業のYouTube活用における課題解決に貢献します。

◼︎「YouTube運用改善チェックリスト」公開の背景

YouTubeは企業の認知拡大において強力なツールですが、「毎日投稿しているのに再生数が伸びない」といった課題を抱える企業が少なくありません。

YouTubeのアルゴリズムは、インプレッションクリック率や視聴者維持率といったデータを重視しており、感覚に頼った運用では成果が出にくいのが実情です。

そこでpamxyでは、これまで数多くのチャンネルを成長させてきた知見を凝縮し、投稿前にセルフチェックできる「8の重要項目」をリスト化いたしました。

【無料配布：YouTube運用改善チェックリスト】

https://drive.google.com/file/d/1nexaEJFzskY0Q6K_TJnC90DN7BCRq3_U/view?usp=drive_link

◼︎ 連載第2弾：YouTubeを成長軌道に乗せる運用ポイントを公開

今回公開したチェックリストの各項目について、より深い背景や具体的な改善策を解説するため、自社メディアでの連載第2弾記事を公開いたしました。

記事内では、伸び悩むチャンネルが陥りがちな罠を「コンセプト」「企画」「VSEO」などを整理。YouTubeのアルゴリズムに評価され、ブラウジング機能や検索結果で優位に立つための具体的な打ち手を詳述しています。

【解説している運用ポイント（一部抜粋）】

- コンセプト： ターゲットに「何のチャンネルか」が瞬時に伝わる設計- 企画： 自己満足を排し、視聴者ニーズをリサーチする方法- タイトル・サムネイル： クリック率を左右する最重要要素の作り込み- 動画構成： 冒頭15秒の離脱を防ぎ、視聴者維持率を高める工夫- 分析・改善： データに基づいたPDCAサイクルの回し方

詳細はこちら：https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-algorithm/

◼︎今後の連載予定

本連載では、今後もYouTubeの企業活用に関する実践的なノウハウを継続的に発信してまいります。 企画の立て方、アルゴリズム攻略、VSEO対策など、企業担当者が現場で使える情報を体系的にお届けする予定です。

下記はYouTubeの活用方法や外部支援の選び方について検討している企業様にとって、有益な参考資料となる内容となっていますので、ぜひご参考ください。

詳細はこちら：https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/

◼︎pamxyでは一気通貫のYouTube支援を提供

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせたYouTube運用支援を提供しています。

コンサルティング・動画制作・投稿管理・分析改善までをワンストップで対応し、成果につながるチャンネル運営を支援します。

- 自社だけでは限界を感じている- 動画制作後のPDCAが回らない- 継続的に成果を出す体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

YouTube運用代行サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/youtube

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp