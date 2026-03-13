雨の日も、ワインも、コーヒーも怖くない。フッ素フリーの特許撥水加工「NEWEVER」搭載。【NEWEVER撥水】汚れを弾くチノパン 新発売
メイドインジャパンの工場直結ファッションブランド「ファクトリエ」（運営：ライフスタイルアクセント株式会社、本社：熊本市）は、有機フッ素化合物（PFAS）を一切使用せず、フッ素系撥水剤と同等の撥水力と持続性を実現した特許撥水加工「NEWEVER（ニューエバー）」を採用した「【NEWEVER撥水】汚れを弾くチノパン」を新発売いたしました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LsxsAh36iaY ]
この撥水加工は、岡山・倉敷の加工工場「晃立（こうりつ）」とファクトリエが5年の研究開発の末に完成させた、環境と品質を両立する加工です。
縫製は、170年の歴史を誇る学生服メーカー「菅公学生服」が担当。学生服譲りの耐久性の高い縫製で作られています。
▶驚異の撥水映像
・水色の液体(https://data.factelier.com/upload/save_image/02171735_6994284b81f82.mp4)
・水玉(https://data.factelier.com/upload/save_image/02171735_6994283a7404b.mp4)
・ケチャップ(https://data.factelier.com/upload/save_image/02181536_69955dea47a98.mp4)
・コーヒー(https://data.factelier.com/upload/save_image/02181536_69955dea864b7.mp4)
■ 商品概要
商品名：【NEWEVER撥水】汚れを弾くチノパン
価 格：17,600円（税込）
カラー：ホワイト・ライトグレー・ネイビー
素 材：コットン95%・ポリウレタン5%（伸縮糸）
縫 製：菅公学生服（岡山県）
加 工：晃立（岡山県倉敷市）
商品URL：https://factelier.com/products/18605/(https://factelier.com/products/18605/?utm_source=pr&utm_medium=release)
■ 開発背景 ── 「白パンツが怖い」を解決したい
「白パンツに憧れているけれど、汚れが怖くて手が出せない。」
「汚れる前提で毎年買い替えていたが、罪悪感があった。」
──そんな声に向き合うべく、ファクトリエは環境負荷の少ない撥水技術の開発に着手しました。
一般的に撥水加工には有機フッ素化合物（PFAS）が広く使われてきましたが、人体・環境への悪影響が懸念され、特にヨーロッパでは規制が強化されています。「フッ素を使わず、フッ素同等の撥水性能を実現する」という高い目標を掲げ、晃立との共同研究をスタート。約5年の歳月を経て、ついに特許撥水加工「NEWEVER」が完成しました。
■ 商品の特長
１. 特許撥水「NEWEVER加工」── コーヒーもケチャップも弾く
水・コーヒー・ケチャップなどの水溶性の汚れを見事に弾きます。
液体が経糸と緯糸の隙間に入り込んでも、上から水をかけるか洗濯するだけで汚れを除去。
「雨の日も、大切な会食の日も安心」を実現しています。
２. PFASフリー ＋ 真空加工による驚異の持続力
加工工場ではインディゴに染めるジーンズも扱っているため、ホワイトチノとは完全に分けて加工を実施
環境配慮型（C0・フッ素フリー）の溶剤でありながら、従来の強力な薬剤（C6）と同等の撥水力・持続力を実現。その秘訣は、学生服づくりで用いられる「真空加工」にあります。真空状態で糸の空気を抜き、空いたスペースに撥水剤を送り込むことで、繊維の奥深くまでバリアを浸透させることに成功しました。
手作業で漬け込むことで、糸や縫い目、針穴にも撥水剤が行き渡る
また、生地ではなく「製品加工」──縫い上がったパンツを職人が手作業で溶剤に漬け込む方法を採用。コットン本来の柔らかな風合いを損なうことなく、縫い目・針穴の隙間まで撥水剤が行き渡ります。
３. コットン95%の上質な穿き心地・夏も快適
撥水ナイロンや撥水ポリエステルが主流の中、本製品はコットン95%で撥水を実現。
通常より毛羽が少ない最高級「コンパクトヤーン」を高密度に織り上げ、ドレスパンツのような端正な風合いと上質感を両立。
防水ではなく撥水のため、経糸・緯糸の隙間から蒸れを発散でき、夏場も快適に穿けます。
４. 170年の歴史「菅公学生服」の圧倒的縫製品質
縫製段階で生地に汚れを付けないよう、細心の注意を払いながら縫製
学生服業界のトップランナーである菅公学生服は、毎日激しく動く学生たちの3年間の使用に耐える縫製技術を持つ工場です。負荷がかかりやすい箇所はすべて二重縫いで補強し、内側の端処理にも丁寧なパイピングとステッチを施しています。
「見えない内側こそ美しく、頑丈に」というこだわりが、数年後も頼れる一本を生み出します。今回は約30年のキャリアを持つ菅公学生服内のマイスター資格を保有する横佐古さんがリーダーとなり、本商品専用の生産ライン・縫製方法を新たに開発しました。
５. 大人の美脚シルエット・オンオフ対応
ウエストとヒップに程よいゆとりを確保しながら、膝下から緩やかにテーパードするシルエットが、足を長くスマートに見せます。
ウエスト芯地には洗うほどに体に馴染む「ソフト芯」を採用。シャツ・Tシャツはもちろん、ジャケットやパーカーとも合わせやすく、オン・オフどちらでも活躍します。
■ カラー展開
・ ホワイト：撥水力を最も実感できる清潔感の象徴カラー
・ ライトグレー：都会的で洗練された印象。濃色ジャケットとの相性が抜群
・ ネイビー：オンオフ問わず絶対的な安心感と引き締め効果
■ こんな方におすすめ
・ 白パンツに憧れがあるが、汚れが怖くて購入をためらっていた方
・ 縫製・素材の背景にこだわる、本物志向の方
・ 出張・移動が多く、急な雨や飲食の場でも慌てたくないビジネスパーソン
・ ウールパンツの品格とチノパンの気軽さを両立したい方
・ 環境への配慮と高品質を同時に求める方
■ 菅公学生服からのメッセージ
横佐古リーダー
「この『汚れを弾くチノパン』は、“すべてが顔”だなと思って取り組みました。ステッチの歪みが無いように丁寧に、返し縫いも通常の方法だと汚くなるところを工夫しながら作り込みました。チーム一体となって作り上げましたので、毎日安心して穿いていただけるように丁寧に縫いました。ぜひ長くお楽しみいただけますとうれしいです。」
── 菅公学生服 横佐古リーダー（マイスター資格保有）
■ ファクトリエについて
ファクトリエは2012年に創業した、メイドインジャパンの工場直結ファッションブランド。世界ブランドを手掛けるような日本のアパレル工場と、中間流通を省き直接提携し、こだわりのつまった一流の"語れる逸品"を開発。高品質なアイテムを適正価格でお客様にお届けしています。加えて、工場には適正な利益を還元する仕組みを取り入れています。
ネット通販をベースに、銀座・熊本に試着専門店を構え日本から世界ブランドを作るべく取り組んでいます。アパレル国産比率は1%台に激減している中、日本の工場に焦点を当てたファクトリエの独自の取り組みは、テレビ東京「カンブリア宮殿」「ガイアの夜明け」をはじめとしたあらゆるメディアにも取り上げられています。
https://factelier.com/aboutus/(https://factelier.com/aboutus/?utm_source=pr&utm_medium=release)
■ ファクトリエ運営会社概要
会社名：ライフスタイルアクセント株式会社
代表者：代表取締役 山田 敏夫
本社所在地：熊本県熊本市中央区手取本町4-7
試着専用店舗：ファクトリエ銀座店・熊本本店
HP：https://factelier.com/(https://factelier.com/?utm_source=pr&utm_medium=release)