株式会社AIworker、株式会社メジャーサポートサービスへのAI研修「AIネイティブX」導入事例を公開　～バナー作成が最長5日→10分に短縮～

株式会社AIworker（本社：東京都港区、代表取締役：杉本卓應）は、同社が提供する法人向けAI活用研修プログラム「AIネイティブX」を株式会社メジャーサポートサービス（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：寺田 清隆）に導入いただき、EC運営におけるバナー作成業務の大幅な効率化をはじめ、物販リサーチから支援業務まで全社的なAI活用による業務変革を実現しましたことをお知らせいたします。

本導入事例の詳細なインタビューをnoteで公開しています。事業推進・サービス管理・現場マネジメントの各担当者が語る具体的な活用方法や、研修を通じて得られた学びなど、現場のリアルな声をぜひご覧ください。

導入の背景

株式会社メジャーサポートサービスは、沖縄・静岡に3拠点の就労継続支援A型事業所を展開し、障がいのある方の自立と社会参画を支援する企業です。ECサイト運用、自社商品の販売、デザインなどのパソコン業務を中心に事業を展開しています。

同社では、個々のスタッフが各自の判断でAIを触っている程度で、全社的な活用方針が定まっていない状態でした。EC運営チームではバナー作成に最長5日を要し、物販リサーチにも課題を抱えていました。また、サービス管理チームでは行政資料の読解に膨大な時間がかかり、見学者向けの視覚的な説明資料も不足していました。

導入成果

バナー作成が最長5日→10分に短縮

研修で学んだGemini（有料版）のGem機能を活用し、ECショップのバナー・クーポン画像の作成時間を大幅に短縮。利用者へのレクチャーも進み、チーム全体の制作スピードが向上しました。

物販リサーチの精度が0%→40%に向上

Gemにカスタムプロンプトを設定し、商品リサーチの精度を継続的に改善。AIリサーチ導入当初は出荷に繋がる商品がゼロでしたが、プロンプトの最適化により10件中4件が出荷可能な水準に到達しました。

YAML形式のプロンプトで画像生成の修正回数が半減

研修で学んだYAML形式のプロンプト設計により、画像生成AIへの指示精度が向上。修正の繰り返しが約半分に減り、現場のストレスが大幅に軽減されました。

NotebookLMで行政資料の理解・活用を効率化

行政の公式資料をNotebookLMに読み込ませ、音声解説やチャットで必要な情報を即座に取得できる環境を構築。見学者向けにはAIで生成したスライド資料を活用し、事業所説明の質も向上しました。

AIとの壁打ちで支援計画の設計を高度化

利用者の支援計画の検討にAIを活用し、多角的な視点からのプラン策定が可能に。スキルシートや面接シートの自動採点の仕組みも構築し、評価業務の効率化を実現しました。

今後の展望

同社では今後、利用者との面談内容を録音・文字起こしし、支援記録を自動生成する仕組みの導入を計画。また、浜松事業所での成功事例をマニュアル化し、他事業所へのAI活用レクチャーを進めることで、全社的にAIの恩恵を広げていく方針です。

AIネイティブX研修の特長

- 東大出身のAIプロフェッショナルが内容を完全監修- 10時間集中型プログラムで効率的にスキルを習得- 座学だけではなく、実際にツールを操作する演習形式- 最新AIツール（Gemini、NotebookLM、Claudeなど）の実践的な活用法を習得- YAML形式のプロンプト設計など、実務で即活用できるテクニックを指導- 企業・部署ごとのニーズに合わせたカスタマイズ対応- 助成金活用により最大75%オフで導入可能

株式会社メジャーサポートサービス様からのメッセージ

「個々のスタッフがそれぞれの判断でAIを少し触っている程度だった状態から、研修を通じて各業務での具体的な活用方法に踏み込んでいけたのは大きかったですね。AIでできることが増えた分、今まで手が回らなかった領域にも挑戦できるようになったのが一番大きな変化です」（代表・寺田様）

株式会社AIworkerについて

株式会社AIworkerは、「AIの力で、すべての人の仕事を変革する」をミッションに掲げ、法人向けAI活用研修・コンサルティング・開発事業を展開しています。東京大学出身のAIプロフェッショナルが監修する「AIネイティブX」研修は、累計50社以上の企業に導入され、各社の業務効率化と組織変革を支援しています。

会社概要

会社名：株式会社AIworker

所在地：東京都港区新橋5-23-5 ASOOM新橋4階

代表者：代表取締役 杉本卓應、取締役 中郡雅大 設立：2024年7月

事業内容：AI活用研修、AIコンサルティング、業務特化型AIエージェント開発

