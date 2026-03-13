「推し」が仕事の活力に！朝日不動産が「推し活手当」を導入。 不動産業界の常識を覆す“ウェルビーイング経営”へユニークな福利厚生施策を導入！3月9日付け「健康経営優良法人2026」にも同時に認定！

朝日不動産株式会社

社員の“好き”を応援する福利厚生「推し活手当」を導入

朝日不動産株式会社では、社員が仕事とプライベートの両方を充実させることが、仕事へのモチベーションやパフォーマンス向上につながると考えています。

その考えのもと、複数の社員の活力になっている“推し活”を支援する福利厚生制度として「推し活手当」を導入しました。

ライブや舞台、スポーツ観戦など、社員が応援するアーティストやチームのイベント参加費用の一部を会社が補助することで、リフレッシュの機会を提供します。

推し活手当 概要

目的

社員のリフレッシュ促進と、仕事以外の充実を支援する福利厚生制度

対象者

全社員（社内規程に準ずる）

対象費用

ライブ・公演・スポーツ観戦などのチケット代を会社が負担

健康経営の推進で「健康経営優良法人」を取得

2026年3月9日付けで、経済産業省および日本健康会議が共同で認定を行う「健康経営優良法人2026」において、当社の健康増進に向けた取り組みが評価され、認定に至りました。不動産業界に根付く「長時間労働」「ハードワーク」というイメージを打破し、定期健診受診率100%の維持やストレスチェックの活用、ワークライフバランスの徹底をさらに加速させます。女性の社員割合が5割以上の同社では、性別を問わず社員が安心して長く働ける環境を整えることが、企業の持続的な成長につながると考えており、今後も社員の健康を支える取り組みを継続していきます。



【健康経営優良法人認定制度とは】

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

■経済産業省Webサイト：https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

社員の働きがい向上が企業成長につながる

朝日不動産株式会社では、社員一人ひとりがやりがいを持って働ける環境づくりこそが、企業の持続的な成長につながると考えています。

今後も社員の声を取り入れながら、働きやすさと働きがいの両立を目指した取り組みを積極的に推進してまいります。

【代表取締役 石橋 正好 よりコメント】

「不動産業界は古くから『気合い』や『根性』が美徳とされてきました。しかし、今の時代に求められるのは、社員一人ひとりが心身ともに満たされ、自分らしく働ける環境です。昨日認定をいただいた『健康経営優良法人』という誇りと、新たに導入する『推し活制度』を通じて、社員が日本一楽しくやりがいを持ち働ける不動産会社を目指してまいります。」

【会社概要】

社名：朝日不動産株式会社

代表者：代表取締役 石橋 正好

所在地：富山県富山市今泉西部町3番地9

URL：https://www.asahi.ac/