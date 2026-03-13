首都高初の狭小空間におけるドローン点検ＤＸ化の実証実験

KDDIスマートドローン株式会社

首都高速道路株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：寺山 徹）、首都高技術株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加古 聡一郎）、株式会社ＪＤＲＯＮＥ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大橋 卓也）、KDDIスマートドローン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：博野 雅文）、NTTドコモビジネス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 克重）は、狭小（閉鎖空間）で電波環境が悪く通信機器の使用が制限された空間でのドローンを活用した構造物点検及び災害時の被害状況把握を目的として、首都高速道路八重洲線のトンネル換気ダクト内を対象に2月9日（月）、2月12日（木）に実証実験を実施しました。

本実証では、狭小（閉鎖）空間において飛行可能である様々なドローンを用いて、機体特性の把握と構造物の健全性確認や遠隔地からの状況把握が可能であることを確認しました。

トンネル換気ダクト内に代表される狭小空間は、「非GNSS（GPSが届かない）」「暗所」「電波不感地帯」という過酷な環境にあり、従来のドローンでは安定した飛行やリアルタイムな情報共有が困難でした。 本実証では、こうした悪条件下において、最新の通信技術と機体に応じた飛行運用技術を組み合わせることにより、構造物の健全性確認や災害時の迅速な被害状況把握にドローンが適用可能かを検証しました。

実証実験当日の様子（ダイジェスト動画）はこちら(https://youtu.be/m5rLP5cvRM8)をご覧ください。

本実証の概要及び各社の実証実験の詳細は下記をご参照ください。



【添付資料】

実証実験の概要(https://23909369.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/23909369/20260312press/overview_of_poc.pdf)

【別紙1】実証実験の詳細（株式会社JDRONE）(https://23909369.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/23909369/20260312press/attachment1.pdf)

【別紙2】実証実験の詳細（KDDIスマートドローン株式会社）(https://23909369.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/23909369/20260312press/attachment2.pdf)

【別紙3】実証実験の詳細（NTTドコモビジネス株式会社）(https://23909369.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/23909369/20260312press/attachment3.pdf)

以 上