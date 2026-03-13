株主優待で全国の生産者とつながる。MUSCAT GROUPが食べチョク「産直ギフトカード」を採用

株式会社ビビッドガーデン

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、上場企業のESG経営を具現化する新たなソリューションとして、食べチョクの「産直ギフトカード」が株式会社MUSCAT GROUP（以下、MUSCAT GROUP）の新設された株主優待特典に採用されたことをお知らせします。

本取り組みは、MUSCAT GROUPが推進する「ニッチトップ戦略」と、食べチョクの「生産者のこだわりが正当に評価される世界へ」というビジョンが深く共鳴し、実現いたしました。株主の皆様は「産直ギフトカード」を通じて、全国のこだわり生産者の食材を自由に選び、産地直送の食体験を楽しむことができます。株主優待を通じて、企業と株主、そして生産者をつなぐ新しい体験価値の提供を目指します。

食べチョク「産直ギフトカード」サイト：https://www.tabechoku.com/ulp/giftcard-personal/

法人向けご案内：https://www.tabechoku.com/slp/for-business

食べチョク「産直ギフトカード」概要

全国のこだわり生産者から直接食材を購入できる「食べチョク」で利用可能なデジタルギフトです。約5万点の食材から好きなものを選べ、有効期限も6ヶ月と長いことが特徴です。

株主が好きなタイミングで旬の味覚をお取り寄せいただけます。

・名称 ：「産直ギフトカード」

・ギフト額：3,000円・5,000円・10,000円

・有効期限：6ヶ月

株主優待への採用事例

導入企業：MUSCAT GROUP

2026年2月26日にMUSCAT GROUPより株主優待制度の新設が発表されました。基準日に1,000株以上保有されている株主の皆様に向けた特典として、MUSCAT GROUPの社名にちなんだシャインマスカットの価格に相当する食べチョクの「産直ギフトカード」8,000円分などが贈呈されます。

MUSCAT GROUPの株主優待制度の主な内容

■基準日：毎年9月末日（初回基準日：2026年9月末）

■ 保有株式数と優待内容：

・300株以上1,000株未満：MUSCAT GROUPグループ人気商品詰め合わせ 7,000 円相当

・1,000株以上2,000株未満：シャインマスカット相当の食べチョク「産直ギフトカード」8,000円分、MUSCAT GROUP人気商品詰め合わせ 7,000 円相当

・2,000株以上：シャインマスカット相当の食べチョク「産直ギフトカード」8,000円分、MUSCAT GROUP人気商品詰め合わせ 7,000 円相当、MOVE.eBike シリーズ商品 半額クーポン（約 15～20 万円相当）

MUSCAT GROUP採用理由コメント

MUSCAT GROUPは、マス市場の中にある、成長性の高いニッチなニーズを精緻に捉え、その領域でNo.1となることを目指す「ニッチトップ戦略」を推進しています。このたびの株主優待制度新設にあたり、社名の「MUSCAT（マスカット）」にちなみ、全国の生産者がこだわって育てたシャインマスカットをはじめとする厳選食材を株主の皆様にお届けしたいと考え、食べチョクの「産直ギフトカード」を採用いたしました。

既存の流通では埋没しがちな生産者一人ひとりの「個のこだわり」に光を当てるビビッドガーデン社の姿勢は、当社のミッション「Difference for the Future.」と深く共鳴するものです。本制度を機に、より多くの方に中長期的なパートナーとして当社をご支援いただけることを期待しております。

※詳細は、MUSCAT GROUPのIR情報をご確認ください。

https://muscatgroup.co.jp/ir/

株主優待としての「産直体験」の価値

一般的な株主優待では、企業の商品やクーポンが提供されるケースが多い一方、株主自身が自由に商品を選べる優待は多くありません。食べチョクの「産直ギフトカード」を活用することで、以下のような価値を提供できます。

1. 株主の体験価値向上

約5万点の出品商品から、株主自身が好きなタイミングで産地直送の食材を受け取ることができます。

2. 直接的な生産者支援

株主の選択が、こだわりを持つ生産者の収益となり、持続可能な一次産業や地方創生に寄与します。

3.食や産地への関心の広がり

株主優待を通じて、日本各地の食材や産地の魅力に触れるきっかけを提供します。

今後の展開

食べチョク「産直ギフトカード」は、株主優待をはじめ、福利厚生やキャンペーンなど、企業と消費者を食を通じてつなぐ法人向けソリューションとして活用が可能です。

今後も企業のブランド価値向上や体験型施策の一つとして、さまざまな企業への導入を提案してまいります。

各イベントのメディア取材について

株主優待に採用された背景や、両社のビジョンが共鳴したポイントについて、当社担当者よりお話しさせていただきます。また、実際の導入プロセスや、株主優待を通じた生産者支援の仕組みについても具体的にご紹介可能です。

下記よりお申し込み、お問い合わせください。

・メディア様お申し込みフォーム：https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

■「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・⿂・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年2月時点でユーザー数は130万人、登録生産者数は11,400軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

・食べチョクのコンセプトやストーリーがわかるサービス紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

■株式会社ビビッドガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日：2016年11月29日

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、ネットスーパー「食べチョク ドットミィ」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/vivid_garden_jp



